Průjezd jiřickou zatáčkou se minulosti se vymstil mnoha řidičům. Po proměně by ale mělo být vše jinak. „Zatáčka tak zajistí bezpečný průjezd, samozřejmě za předpokladu, že řidiči budou dodržovat maximální povolenou rychlost,“ poznamenala mluvčí.

Náklady na stavbu jsou vyčísleny na více než 12,5 milionů korun. V době prací zde bude provoz řízen semafory. Řidiči tudy budou projíždět kyvadlově vždy po jedné polovině vozovky.

Ročně se v zatáčce na předělu okresů Mladá Boleslav a Nymburk stanou desítky dopravních nehod. Jejich počet však není přesně známý, protože ne každý nehodu hlásí. Obvykle se totiž karamboly obejdou bez větších komplikací. Výjimky ale potvrzují pravidlo. „Pamatuji velmi tragické nehody. Jednou tudy například projížděla mladá maminka s dítětem a nehodu nepřežila. Jejich auto smetl nepozorný řidič dodávky,“ připomněl místostarosta Jiřic Miloš Dvořák.

Při další tragické nehodě v zatáčce zahynul chodec, jiřický obyvatel, který se vracel pěšky z Benátek nad Jizerou. Nedošel, v zatáčce jej srazilo auto.

Miloš Dvořák také vzpomenul na „nejdražší nehodu, kdy se v zatáčce převrátil tahač naložený novými automobily. „Škoda za několik milionů, ale naštěstí to tehdy byly jen plechy a nikomu se nic nestalo,“ zmínil kurióznější situaci, kterou zdejší problémová zatáčka zažila.

Zcela vypovídající o zdejší silnici pak byla událost, kdy se po jedné tragické nehodě v místě objevil křížek jako památka pro zemřelého. Za pár dní však zmizel. Zničilo jej totiž auto, které vyletělo ze zatáčky do pole.

Podle místních obyvatel v zatáčce nejčastěji k nehodám dochází, když začne pršet. Silnice se zatáčkou leží mezi poli, což situaci zřejmě komplikuje. „Jakmile zaprší, tak se na ní prach z pole změní na blátíčko, na tom to řidičům klouže,“ má jedno z vysvětlení takového počtu nehod místostarosta Jiřic. I on sám zažil při projíždění po tomto úseku nepříjemnou chvíli, kdy se na poslední chvíli vyhnul autu s návěsem, které nebezpečně vybočilo do jízdního pruhu v protisměru.

Zatáčka je tedy noční můrou mnoha motoristů.

Není tedy divu, že má dokonce i vlastní facebookovou stránku. Na ni lidé umísťují své postřehy o dění na místě. Stránku s názvem Jiřická zatáčka – FanPage sledovalo v sobotu v poledne tři tisíce uživatelů sociální sítě.