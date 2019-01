Mladá Boleslav - Obložené bagety se šunkou a vajíčkem hrajícími všemi barvami a přelité nevábně vypadající majonézou. Nebo houska, z níž utíkající náplň zachytává potravinová fólie. Dost! I to bylo zřejmě moc už i na poslance.

Pátá základní škola má otevřený i školní klub, kde o přestávkách prodávají školáci | Foto: Lucie Růžková

Kromě zvednutého varovného prstu schválili také před několika dny novelu školského zákona, která zakazuje prodej nezdravého sortimentu nejen ve školních automatech, ale také bufetech.

Jan Novotný, ředitel sedmé základní školy v Mladé Boleslavi, tento krok sice vítá, přesto je k němu trochu skeptický. „Děti si cestu k nezdravému jídlu najdou. Už teď to je patrné v odpadkových koších, kam vyhazují obaly od pizzy či hamburgerů," připustil ředitel Novotný.

Ve škole mají nyní k dispozici čtyři automaty. Ve dvou z nich si žáci mohou koupit například mléčné výrobky, v dalších pak bagety a nápoje, a to i slazené.

Společné svačiny

Necelé dva týdny fungují společné svačiny na páté základní škole v Mladé Boleslavi a zatím úspěšně. Včera o velké přestávce si na ni našlo čas osmačtyřicet žáků. A po- dle toho, jak rychle mizela z připravených vitrín, chutnala.

„Mají tady na výběr z housek, které jsou se šunkou, pomazánkou či marmeládou, dále zeleniny, ovoce, ale i cereálií. K pití čaj, mléko, kakao a vodu," vyjmenovala ředitelka Marcela Pavlíková s tím, že svačiny vyjdou na sedmnáct korun a školáci je platí čipovými kartami.

Kromě toho je v suterénu otevřená i klubkavárna, kde si děti mohou koupit různé dobroty. Školáci zde prodávají po dvojicích a pravidelně se střídají. Pomáhá jim to zároveň naučit se finanční gramotnosti a zjistit, kolik co vlastně doopravdy stojí.

Otázka dne: Co nejraději ve škole svačíte?

Adéla, 2. třída

Ve škole nejraději svačím housku se šunkou, to mi chutná. Také si beru zeleninu, třeba okurku, rajče a tak. Někdy mi rodiče udělají svačinu doma, ale radši jím tady. Je nás tu víc a scházíme se tu o velké přestávce.





















Štěpánka, 2. třída

Jsem ráda, že si tady můžeme vybrat z několika svačin. Já si na talíř dám vždycky housku, je mi jedno s čím, a do misky si nasypu čokoládové kuličky s mlékem. To mi moc chutná a jím je i doma při snídani.

























Vendula, 2. třída

Ze všeho nejradši si při svačině dávám cereální kuličky. Mám je ráda, jsou sladké a chutnají mi víc než houska se šunkou nebo sýrem. Jsem ale ráda, že tady máme svačinu, aspoň si ji nemusím dělat doma.

























Štěpán, 5. třída

Naše svačiny jsou pestré. Máme tady zeleninu, ovoce, ale i chleba, mléko … Já si vždycky beru housku se šunkou nebo s marmeládou. Fakt je dobrá a nemám po ní hlad až do oběda. Ráno většinou snídám jogurt.

























Šimon, 5. třída

Mám rád pečivo a každý den si dávám do misky ovocný jogurt a do něj si nasypu cereálie. Je to fajn, chutná mi to. Když tady nebyla možnost společných svačin, vždycky jsem si nosil nějakou vlastní.

























Luboš, 5. třída

Já sním všechno, co nám paní kuchařky udělají. Nejsem vybíravý. Dneska jsem dostal chuť na chleba s pomazánkou. Občas si vezmu i zeleninu a ovoce. Jsem rád, že tady máme svačiny.

















Odpovídali žáci 5.ZŠ