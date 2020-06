Děti nenastoupily například do Základní školy Kosmonosy. „Druhý stupeň jsme neotevřeli, jedeme dále distanční výuku,“ potvrdil ředitel kosmonoské základní školy Milan Petráš. Rozhodnutí podle něho ovlivnily vnitřní personální a prostorové možnosti.

„Navíc by nemělo cenu zvát děti na necelý měsíc do školy, narušilo by to výuku prvního stupně i on-line výuku druhého stupně,“ doplnil ředitel.

Také v Mnichově Hradišti se rozhodli, že starší školáky už nechají doma. „V příštím týdnu proběhne pedagogická rada a vše na ní uzavřeme, děti pak dostanou termín pro vracení učebnic,“ připomněla ředitelka školy Eva Hajzlerová.

Ani v Benátkách nad Jizerou žáci do školy nenastoupili. „Bereme je jednou dvakrát týdně na třídnické dny. Na úterý a středy pak připadají konzultace,“ uvedl zástupce ředitele benátecké základní školy Václav Burkovec.





Naopak v bakovské základní škole jsou opět plné lavice. „Děti přišly, zatím šesťáci, nebylo jich mnoho. Střídáme šesťáky, sedmáky a osmáky, dále projevují zájem také deváťáci,“ vysvětlil ředitel bakovské základní školy Jan Šilhán.

Návrat do starých kolejí

Z nastalé situace ale nemá radost a popisuje ji jako složitou. Přál by si, aby se od září už všechno vrátilo do starých kolejí. „Do budoucna ale musíme počítat s tím – a snad se to i uzákoní – že každá škola bude mít krizový plán, abychom byli schopni vzdělávat žáky na dálku,“ zdůraznil ředitel bakovské školy.

V současné době je podle něho možné vzdělávat děti on-line jen částečně nebo velmi omezeně. Vysvětlovat novou látku distančně je velmi náročné. „To rozhodnutí mělo být trošku jiné. Mělo platit, že do školy půjdou všechny děti. Mohli jsme dohánět látku, která se zanedbala. “ dodal Šilhán s tím, že současné situace je nelehká jak pro žáky, tak pro pedagogy.





V boleslavské 5. základní škole je od zpátky asi polovina žáků druhého stupně. „Neměli jsme žádný zádrhel. Učitelé vybírali bezinfekčnost, namátkově se měřila teplota. Pak už děti mířily do učeben, setkávají se s vyučujícími, shrnují si výuku, případě konzultují, co je potřeba,“ dodala zástupkyně ředitele školy Leona Nováková.