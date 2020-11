„Domácí výuka byla náročná vzhledem k tomu, že mám doma ještě malé batole. Dcera je ale velmi trpělivá, nemusela jsem ji nutit k učení, sedala si k tomu ráda a úkoly dělala výborně,“ uvedla maminka Dominika Říhová, která vedla ve středu zpátky do školy dceru Elišku. Podle maminky bylo nejtěžší skloubit s vyučováním také práci z domova a všechny nezbytné domácí práce.

Podobně to vidí i další maminka, Andrea Pařezová. I ona pracuje z domova a musela vše pořádně zkoordinovat. Michal Vlk měl trochu jiný problém. „Byl to horor, paní učitelka je paní učitelka. Člověk to dceři doma vysvětluje, ona se vzteká a řve. Dceři navíc chyběly děti,“ popsal tatínek zkušenosti s domácí výukou své dcery Elen.

Kolektiv 5. základní školy se středy nebál. A to i díky tomu, že zde byly děti vlastně pořád. Docházeli sem totiž potomci zaměstnanců Integrovaného záchranného systému (IZS). Tamní kantoři se navíc naučili rychle reagovat na často nenadálá nařízení vlády.

„Od října organizujeme vše den po dni, jak změny přicházejí. Navíc mám pod sebou úžasné lidi, především kolegyni Leonu Novákovou, mou zástupkyni, která je organizačně neskutečně schopná,“ zmínila ředitelka 5. základní školy Marcela Pavlíková. S přístupem některých dětí a jejich rodin je to ale o něco horší. Objevily se dokonce případy, kdy děti z pátých a šestých ročníků výuce nevěnovaly pozornost, raději si hrály hry na mobilech a rodiče je nechali.

„Každý týden jsme nepracující děti evidovali, na poradách jsme se o nich bavili a paní Nováková, která je i výchovnou poradkyní, dané rodiny obtelefonovávala. Snažili jsme se je přes rodiče pobídnout k práci, pomoci jim,“ zmínila Marcela Pavlíková. Jelikož je nyní možné také individuální vzdělávání, tak zpátky do lavic zasednou i tito žáci, kteří budou vědomosti dohánět rozděleni do čtyř skupin.

Návrat do lavic proběhl klidně

Klidný návrat prožili i na 2. základní škole. „Všechno proběhlo v pořádku. Škola ožila, dětský hluk je zpátky. Svolal jsem všechny učitele, aby tady byli a mohli jsme si vypomoci,“ popsal ředitel Matěj Povšík.

Ve škole během svátečního 17. listopadu také vydezinfikovali všechny učebny. Ve středu ráno pak byla příchozím namátkově měřena teplota. „Učitelky se na děti už moc těšily a výuka běží podle rozvrhu, ještě budeme vyhodnocovat, proč některé děti případně nepřišly,“ vypíchl Povšík. Ředitel také zmínil, že rodiče některých dětí, které nedorazily, mohli zapomenout na to, že se dneska jejich potomci měli vracet do lavic.

Na „dvojce“ pak během prvního dne nebyl v ranních hodinách zájem o družinu, přišlo jen sedm žáků. Naopak na ZŠ Pražská v Benátkách nad Jizerou o ranní družinu zájem byl. „Museli jsme do práce povolat i více pracovníků,“ popsal ředitel Jan Novotný s tím, že návrat nejmenších žáčků jinak proběhl bez komplikací.