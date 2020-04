ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Podle aktuálního návrhu vlády se už zařídili na páté základní škole. „Je tady něco jako výjimečný stav, jsme stavěni do pozice, kdy se musíme slepě podřídit, což nám nevyhovuje. My se shodujeme, že by bylo fajn, aby mohly jít do školy děti všechny a mohly se normálně učit,“ uvedla ředitelka Páté základní školy Marcela Pavlíková.

Škola se aktuálně připravuje na vše, co vláda avizovala a bude čekat, zda nenastanou další změny.

Pátá základní škola je na současnou variantu personálně připravená a provozně to pro ni nebude problém. Na prvním stupni budou mít každou třídu na starosti dva pedagogové. Pro učitele ovšem nastane dvojitá šichta, kdy se dopoledne budou věnovat dětem, které přijdou a odpoledne budou k dispozici online. „Jen je nám líto, že škola bude pro děti probíhat tímto způsobem. Nemohou ven, nemohou na tělocvik a tak dále. Obáváme se, jak bude náročné udržet je pořád v lavicích,“ vypíchla Pavlíková.

Škola také v tomto týdnu hodlá rodičům nabídnout anketu, aby zjistila, jaký vůbec bude jejich zájem o to, aby děti do instituce poslali. Už teď zde mají signály o tom, že se řada rodin těší, až jejich děti zase vyrazí mezi spolužáky, je ale také spousta takových, kteří by raději ještě chvíli posečkali. Žákům se však po škole paradoxně stýská. „Děti nám volají, že jim je to doma dlouhé, chybí jim škola, spolužáci, sociální kontakty. Pro učitele je výuka teď extrémně náročná a i učitelé by byli rádi ve škole,“ dodala Pavlíková.

Na základní škole v Mnichově Hradišti zatím nechtějí dělat ukvapená rozhodnutí. „Dokud vláda nevydá doporučení, tedy do konce dubna, tak nechci nic zásadního podnikat, může se to zase měnit,“ uvedla ředitelka školy Eva Hajzlerová. I tady pak budou dávat dotazník rodičům, aby zjistili, kolik z nich bude děti chtít vyslat do školy. Poté přijde na řadu nějaký krizový plán. Podobně to vidí také v Bakově nad Jizerou.

Ředitelka základní školy Otevřeno z Mnichova Hradiště Milada Staňková tvrdí, že je současný vládní návrh velmi chaotický a to jak v přístupu k prvnímu i druhému stupni, tak ve vizi toho, jak by se případně měly pořádat akce. Řešení bude hledat spolu s pedagogy v tomto týdnu.

Ředitel Integrované střední školy Na Karmeli Štěfan Klíma podotkl, že by současná podoba návratu žáků znamenala komplikaci pro deváťáky, kteří se chystají na přijímačky. „U přijímacích zkoušek je to velký malér a pochybení vlády. Dávno měli mít po přijímačkách, měli se vyhotovovat výsledky, a pokud se to odloží na červen, je to pro ně šílené trauma,“ podotkl Klíma, který naznačil, že ne všichni uchazeči budou mít srovnatelné podmínky.