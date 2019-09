/FOTOGALERIE/ Řada Boleslavanů přišla v úterý 10. září v podvečer do parku Komenského na debatu, která se vztahovala k návrhu nového územního plánu. Měla za úkol lidem celý plán představit. Ukázalo se však, že řada z příchozích neví, že jej mohou připomínkovat, anebo přijít přímo na zasedání zastupitelstva a vyjádřit se k jakékoli problematice, která je v městě pálí. Lidé se také nebáli vyslovit nahlas své názory k případné nové vizáži města, převládaly nespokojené hlasy, které pálí především problematická tangenta.

Setkání Boleslavanů k návrhu nového územního plánu. | Foto: Deník / Zuzana Zelenková

Akce se původně měla odehrávat ve vestibulu magistrátu, ale nakonec se asi stovka lidí sešla v přilehlém parku Komenského. Boleslavané tam často skloňovali, že mají problém s mizející zelení, nebo s tím, že by se měla protahovat tangenta, jež by podle mínění mnohých z nich znamenala svedení automobilů do středu města. V ulici Majora Frymla by to pak podle místních znamenalo, naprosté „umrtvení“. Tamní obyvatelé se nejvíce obávají zvýšení hluku, nebo toho, že by nemohli ani vyvětrat.