Potvrzuje to třeba Marcela Pavlíková, ředitelka 5. Základní školy Mladá Boleslav. „U nás to proběhlo bezvadně, máme zpátky asi 50 procent dětí, neměli jsme prostorové ani personální problémy všechno zařídit,“ popsala.

Nyní jsou na pětce připraveni otevřít i pro další děti. „Náš postoj je takový, že bychom už pustili do školy klidně všechny děti. Opatření nám připadají přehnaná a přitažená za vlasy,“ dodala Pavlíková.

Návrat dětí v plném počtu se nekonal ani na Základní škole Mnichovo Hradiště. „Vrátilo se nám asi 35, maximálně 40 procent dětí,“ potvrdil zástupce ředitele hradišťské školy Vladimír Mizera. Příchod žáků se podle něj obešel bez komplikací. Škola ještě před 25. květnem poslala e-mailem instrukce rodičům a nájezd na vyučování proběhl naprosto hladce.

Žáci jsou zpátky také v menších školách. Například na ZŠ Otevřeno v Benátkách nad Jizerou. „Měli jsme asi poloviční zájem dětí z prvního stupně,“ popsala tamní ředitelka Milada Staňková.

Všechny nastoupivší žáky zde rozdělili do skupin napříč ročníky. Navštěvovat mohou dopolední nebo odpolední výukové bloky. „Děti máme rozdělené do týmů, normálně se učíme a poslední hodinu se jdeme proběhnout ven,“doplnila Staňková.

K tomu všemu ZŠ Otevřeno zůstala také u on-line výuky, ta je primárně pro děti, které ještě rodiče ponechali zatím doma.

Otázkou však je, co nastane, až budou muset nastoupit na vyučování také děti z druhého stupně. Škola je totiž maličká. „Na to zřejmě nebudeme mít asi kapacitu. Jedna učebna totiž musí být vyčleněná jako marodka. A to je problém, protože ji máme udělanou z jedné učebny druhého stupně. Je tedy otázkou, jestli zajistíme výuku organizačně,“ dodala Staňková s tím, že zájem o výuku jinak i u druhostupňových dětí mají.