Miloslav Fiala, Milovice Cítím se bezpečně všeobecně. I když už jsem se setkal se situacemi a lidmi, kdy bych si to nemyslel. Ale v globálu ano. Nemyslím, že by se v Česku musel někdo bát, že bude přepaden nebo čert ví co cestou do práce. Takže ano myslím, že je v naší zemi v tuto dobu bezpečno.