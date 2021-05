„V poslední době to byl tak jeden nákup týdně,“ potvrdila mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková.

V případě, že by se koronavirová situace opět zhoršila, je město ochotno službu znovu zavést. „Vykonávají ji naši zaměstnanci z magistrátu, takže by to nebyl žádný problém,“ doplnila mluvčí.

V minulosti to tak ostatně již bylo. „Loni v létě jsme službu rušili poprvé,“ připomněla Charousková. I tehdy se totiž zlepšila situace a lidé o dovoz nestáli.

Za celou dobu pandemie koronaviru takto město udělalo na šest stovek nákupů potravin a léků.

Služba byla zavedena k ochraně nejvíce ohrožených obyvatel. Nešlo pouze o seniory, ale i o osoby zdravotně postižené, osamocené rodiče s dětmi nebo osamocené nemocné osoby. Lidé platili jen hodnotu zboží, samotný rozvoz byl úplně zdarma. Se zapůjčením automobilů vypomohl Nadační fond Škoda Auto.