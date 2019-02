Mnichovo Hradiště - Sběrný dvůr je v dostupné vzdálenosti, a přesto lidé zakládají černé skládky

Černá skládka u Veselé | Foto: Arnošt Vajzr

To je realita u Veselé, místní části Mnichova Hradiště, a to i přesto, že sběrný dvůr je místním obyvatelům k dispozici pět dnů v týdnu. Vedení města tak mělo s likvidací skládky nejen starosti, ale i značné výdaje. „Černá skládka vznikla asi sto metrů od silnice z Veselé na Lhotice. Hned za Veselou je železniční přejezd a odbočka do polí. Objem nepovolené skládky byl šest kontejnerů, což představovalo plochu asi sto padesát metrů čtverečních," popsal starosta Mnichova Hradiště Arnošt Vajzr.

Černou skládku objevil při pochůzce terénem přímo starosta. Složení bylo převážně biologického charakteru, tedy odpad ze zahrádek, shnilé ovoce, ale i našly se tam i pneumatiky. Na její likvidaci byla nasazena těžká mechanizace. Naložení, odvoz na řízenou skládku a úprava terénu trvala dva dny. „Náklady dosáhly částky 98 tisíc korun. Nepodařilo se prokázat, kdo ji založil, a proto náklady na likvidaci ponesou všichni občané města," uvedl starosta, který se domnívá, že ji lidé založili z lenosti.

„Jsem o tom přesvědčen. Město vynakládá značné prostředky na likvidaci odpadu v souladu s platnou legislativou. Všem je veřejně přístupný sběrný dvůr, sídlištní hnízda s kontejnery na tříděný odpad a pravidelně jsou vyváženy sběrné nádoby od rodinných a bytových domů. Věřím, že se situace nebude opakovat," řekl k tomu Vajzr. Není tajemstvím, že vzhledem k péči o odvoz odpadu z města bylo nalezení nepovolené skládky velkým překvapením. „Při stávajícím systému likvidace odpadu to opravdu nechápu," uzavřel kauzu starosta Vajzr.