/VIZUALIZACE/ Mladá Boleslav je o krok blíž k novému vlakovému nádraží. Správa železnic nyní vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele stavby, hotovo by mělo být do dvou let.

Hlavní nádraží v Mladé Boleslavi nepatří mezi chlouby města. To by se však mělo brzy změnit. Práce by měly začít v únoru příštího roku. „Hotovo by mělo být v roce 2026, nicméně podrobný harmonogram bude stanoven až na základě nabídky vybraného zhotovitele stavby,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost AFRY, která již v roce 2021 začala pracovat na návrhu obou boleslavských nádraží. Správa železnic nyní hledá zhotovitele stavby, přičemž nejvyšší přípustná cena nabídky je 130 814 115 korun.

Na místě staré budovy vznikne bezbariérový jednopodlažní objekt, který nabídne cestujícím veškerý komfort. „Jeho výrazným prvkem budou přesahy, které poslouží jako zastřešení přilehlého nástupiště, zastávky autobusu a stojanů na kola nebo jako markýza nad vstupy do budovy,“ upřesnila Správa železnic.

Nové nádraží bude složeno z estetických i funkčních prvků. „Vstupní část s halou bude opatřena prosklenou fasádou. Výškový rozdíl mezi odbavovací halou a nově vybudovaným prvním nástupištěm vyrovná šikmá rampa, která bude součástí řešení zpevněných a nezpevněných ploch,“ informovali na webu.

Kromě provozních a technologických místností bude nádražní budovu tvořit vestibul s čekárnou, pokladny a veřejné toalety. Prostory pro zaměstnance a cestující budou viditelně rozděleny. „Na východě, blíže k městu, je budova více prosklená, užší s důstojným rozptylovacím prostorem a výraznějšími přesahy střechy. Tato část patří především cestujícím. Na západě je budova méně prosklená, lapidárnější, s menšími přesahy a širší. Tato část patří technologiím a zaměstnancům zajišťujícím provozuschopnost na dráze,“ píše AFRY.