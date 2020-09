V minulých letech Hradišťané společnými silami obnovili historickou cestu do Hoškovic a vysázeli podél ní třešňovou alej. Vznikla tak spojnice mezi Mnichovým Hradištěm a Hoškovicemi.

Nyní by se na cestě mohla vytvořit odpočinková místa, umístěny by zde byly lavičky. Chybět by neměl ani informační panel se zajímavostmi z historie cest v krajině a dalšími informacemi. Kromě toho má město v plánu také založit novou tradici obecní slavnosti, při které by se setkávali obyvatelé Mnichova Hradiště a Hoškovic u třešňobraní.

Podle města zatím sbírka běží docela dobře a vypadá to, že by se cílová částka - 130 tisíc korun, mohla doopravdy vybrat. Na to, aby lidé peníze posílali je ještě 26 dní. Přispět lze prostřednictvím webu www.darujme.cz. Není to ale jen na veřejnosti. Každou zaslanou jednu korunu pak město zdvojnásobí a to až do výše 30 tisíc korun.