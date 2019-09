Na střeše obchodního domu nově chovají včely

/FOTOGALERIE/ S velkou novinkou, kterou známe například z Prahy, nyní přišla také Mladá Boleslav. Na střeše oblíbeného obchodního domu Bondy mají nově několik včelstev. Tím by obchodní dům rád podpořil ekosystém, a chce navázat na současný světový trend „dostat“ včely do města. Chov zahájil zkušený odborník a první sklenice sladké dobroty by tady mohli stočit napřesrok.

Chov včel na střeše Bondy, Jiří Šturma. | Foto: Bondy centrum