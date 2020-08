„Jsou přiřazeni k Policii České republiky, k nám přijížděli pouze na žádost, když vázne komunikace s přestupcem,“ potvrdil velitel městské policie Tomáš Kypta.

Podle Kypty je v Mladé Boleslavi z cizinců největší problém právě s Poláky, kteří sem míří za prací. Dva polští policisté tedy budou obrovská pomoc pro městskou i státní policii.

S policisty z jiných zemí, má policie už historicky dobré zkušenosti, nebudou tady poprvé. „V roce 2019 zde sloužili 4 měsíce, letos zde budou kvůli epidemii Covid-19 pouze v září a říjnu. V místech s vysokou koncentrací cizinců, jako je Mladá Boleslav nebo Kvasiny, mají zahraniční policisté pro PČR a případně i městskou policii obrovský význam v komunikaci s cizineckou enklávou,“ vysvětlil velitel mladoboleslavského útvaru PČR Marek Jirouš. Přínos v jejich přítomnosti je podle něho pro PČR zejména preventivní a přirovnal by je k jakémusi antikonfliktnímu týmu.

Spolupráci si pochvaluje také město. „U Poláků, kteří v Boleslavi pracují, mají daleko větší autoritu. Vidí tak, že pokud budou dělat problémy, může se to s nimi táhnout i po jejich návratu domů, proto jsou mnohem přístupnější domluvám,“ uvedla boleslavská mluvčí Šárka Charousková. Velký efekt pak podle ní má už jen uniforma, která je jim známá. „Samozřejmě také odpadá jazyková bariéra. Polská komunita je zde skutečně početná, stejně jako slovenská, a také jsou to lidé, s nimiž bývají největší problémy, co se týká konzumace alkoholu a narušování veřejného pořádku,“ potvrdila mluvčí.