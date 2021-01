Vzhledem k současné koronavirové situace se dnes do škol vrací pouze žáci prvních a druhých tříd. Stejně jako při dřívější vlně pandemie se ale některé školy otevřou i starším dětem, jejichž rodiče jsou členy Integrovaného záchranného systému (IZS) a tudíž jsou potřeba co nejvíce v terénu. Mladá Boleslav pro tyto účely vybrala 5. základní školu. Pro zdejší zaměstnance nejde o žádnou novinku. Své prostory takto škola poskytla již dříve.

Výuka se bude týkat žáků z rodin IZS do 10 let, tedy především třeťáků a čtvrťáků. Ti budou moci ve škole pobývat od 6:15 do 16:30 hodin. „Škola je připravena se věnovat žákům, jejichž rodiče jsou zaměstnáni u bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb či orgánů ochrany veřejného zdraví. V tuto chvíli máme provoz školy připravený k tomuto účelu. Přeji si, aby přijatá opatření zafungovala tak, aby děti mohly co nejdříve usednout zpět do svých lavic,“ uvedl náměstek primátora Daniel Marek.