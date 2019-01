Mnichovo Hradiště - Iveta Krsková z Mnichova Hradiště je neuvěřitelně silná žena. Sama se stará o svého syna Jakuba, který na tom není po zdravotní stránce vůbec dobře. Jednadvacetiletý muž trpí autismem, paranoidní schizofrenií, epilepsií a poruchami chování. K tomu všemu má přidružené poruchy, které k závažným onemocněním prostě patří. Přátelé se rozhodli, že pro ně na sobotu uspořádají koncert.

Kuba má autismus, paranoidní schizofrenii, epilepsii a poruchu chování. Žijí v Mnichově Hradišti | Foto: archiv

Koncert pro Jakuba (jak se celá akce jmenuje) má za úkol upozornit na Kubu i jeho maminku. „Kuba byl skoro 10 let, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a agresi, hospitalizovaný po různých psychiatrických nemocnicích. Když to šlo, tak byl doma, když to nešlo, tak byl zase tam. Stabilizoval se to ale natolik, že mohl být loni v srpnu propuštěn. Od té doby ho mám nastálo doma,“ popisuje maminka Iveta, která se teď o Kubu stará.

Z finančních důvodů se mu ale nemůže věnovat tak, jak by bylo potřeba. Musí totiž chodit do práce. Od syna se však snaží vzdalovat jen na čtyři hodiny denně. I v zaměstnání se ale věnuje druhým. Pracuje jako pedikérka a jejími klienty jsou často starší lidé, kterým, jak sama říká, dává nohy dohromady.

Péče o syna je ale tak náročná, že nakonec od března bude muset zůstat doma. „Je to tak, že jedu 24 hodin denně, což je fyzicky i psychicky náročné. Důvod, proč jsem chtěla chodit do práce, je finanční. Ve chvíli, kdy přestanu pracovat, tak budu úplně bez příjmu, odkázaná na dávky ze sociálky, příspěvek na péči a Kubův důchod,“ uvedla statečná žena.

I kdyby pobírala nejrůznější příspěvky a synův důchod, tak by dva dospělí lidé museli vyžít z asi osmnácti tisíc měsíčně.

Peníze na asistenta

V sobotu na Krskovi ale čeká velký den. Charitativní Koncert pro Jakuba, který by jim mohl domoci k tomu, aby si mohli jednou dovolit například asistenta. Pokud ho tedy seženou, jak Iveta Krsková sama podotkla, asistentů je povážlivě málo.

Lidé, kteří by chtěli udělat dobrý skutek, mohou přijít na charitativní koncert v sobotu 19. ledna do mladoboleslavského Domu kultury. Začátek je plánovaný na čtrnáctou hodinu.

Koncert proběhne také proto, aby Krskovým ukázal, že jejich osud není ostatním lidem lhostejný. Dobrovolné vstupné bude 99 korun.