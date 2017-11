Na pastviny u Benátek dorazili noví obyvatelé

Benátky nad Jizerou /VIDEO, FOTOGALERIE/ - Je brzy ráno, když na okraj Benátek nad Jizerou, do místní části Kbel, přijíždí polský kamion s novými obyvateli nedaleké rezervace. Jde o pět samic, které do Čech přicestovaly z Bělověžského pralesa, nejznámější zubří rezervace v Polsku. Do Benátek jela zvířata 14 hodin.

„Je to poměrně dlouhá doba, ale dělali jsme přesun tím nejšetrnějším možným způsobem, abychom zvířata co možná nejméně přepravou stresovali,“ uvedl krátce po příjezdu kamionu Dalibor Dostál, ředitel agentury Česká krajina.



Po zkušenostech z prvního transportu zubrů už ale kamion kvůli špatně přístupnému místu nezajížděl až k samotné pastvině. Zvířata v dřevěných bednách převážel z kamionu až do jejich nového domova čelní nakladač. Postupně pak byla vypouštěna do aklimatizační ohrady. „I když všech pět zvířat prošlo ještě v Polsku důkladnou veterinární prohlídkou, aby se vyloučily různé nakažlivé choroby, budou v této ohradě měsíc oddělená pro případ, že by se některé nemoci projevily až později,“ vysvětlil umístění zvířat v aklimatizační ohradě Dostál. Tím by se včas zabránilo přenosu choroby na zvířata, žijící v Čechách. ČTĚTE TAKÉ: České pálenky mají novinku. Zubrovinu



V současnosti se v rezervaci nachází 8 dospělých zubrů, konkrétně pak jeden samec a sedm samic. Do rezervace u Benátek nad Jizerou přijelo stádo v roce 2015. Od té doby se zde narodila už čtyři mláďata. Po měsíci se k nim tak přidá i nové stádo pěti samic. „Zvýší se tím genetická rozmanitost stáda, protože kvůli tomu, že člověk zubry téměř vyhubil, je potřeba je postupně obnovovat,“ vysvětlil jeden z přínosů rozšíření stáda Dalibor Dostál.



Úterní zubří stádo je poslední, které k Benátkám nad Jizerou dorazilo. Podle odborníků z agentury Česká krajina už další nedorazí. Ba naopak počítají s tím, že u nás narozená mláďata se v následujících letech podívají do světa. „Odvážena budou do jiných rezervací. Polští kolegové už teď mají vypracovaný systém, aby nedocházelo ke křížení příbuzných zvířat mezi sebou,“ uzavřel Dostál. ČTĚTE TAKÉ: Horolezec Petr Mašek: Sen o Dhaulágiri se rozplynul! TOMÁŠ JEŽEK

