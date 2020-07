Nový pohřební řád zastupitelé schválili na posledním předprázdninovém zasedání. Odhlasovali zrušení vyhlášek z roku 2003. „Důvodem, proč bylo nezbytné tento krok učinit, je nutnost uvést řád veřejného pohřebiště do souladu se zákonem o pohřebnictví po jeho současné novelizaci,“ uvedla mluvčí Mladé Boleslavi Šárka Charousková.

Pravidla se mění pro Starý hřbitov, Nový hřbitov, hřbitov Čejetice, hřbitov Michalovice a hřbitov Debř. „V souvislosti s tím byl také schválen zákaz pohřbívání lidských ostatků na Novém hřbitově, tlecí doba pro ukládání lidských pozůstatků je na všech boleslavských hřbitovech stanovena na 10 let,“ dodala Charousková.

Po uveřejnění informace na sociálních sítích se lidé proti tomuto kroku ohradili. „Je to otřes, co se tu děje. Kam s pozůstatky mrtvých? To je neúcta,“ okomentovala situaci například paní Nataša.

„To co se děje, je nedůstojné a urážka všech, kteří tam máme své rodiny. Je to hanba,“ vyjádřil své emoce Václav.

Lidé se obávají zrušení hřbitova

Lidé se obávají aby po uplynutí zmíněné desetileté tlecí lhůty, nebyl hřbitov zrušen a aby na jeho místě nevyrostly další budovy, nebo jej nezabrala továrna. Své obavy vyjádřila i Renáta Březinová Benešová, majitelka pohřební služby Omega, která na Novém hřbitově provozuje také obřadní síň.

Pro Omegu se momentálně nic nemění kromě toho, že po obřadu v místní smuteční síni nebude nebožtík jen přenesen do hrobu, ale bude se muset převážet jinam, což se v některých případech dělo i nyní. Podle Březinové manévry s rakví však mohou prodražit samotný pohřeb, protože k přepravě ostatků budou například zapotřebí 2 auta, do kterých se posadí 4 lidé, kteří spouštějí nebožtíka do hrobu.

„Z hlediska lidského se mi to moc nelíbí. Pokud počítají se zavřením hřbitova, tak se to mělo udělat obráceně, měl se vybudovat nový hřbitov a obřadní síň a až by toto všechno bylo v provozu, tak se měly dělat kroky k uzavření hřbitova,“ okomentovala žena, která aktuálně zkrášluje boleslavskou obřadní síň, která se na zmíněném hřbitově nachází, z vlastních peněz. Stálo ji to už 40 tisíc a doufá, že k uzavření opravdu nedojde, aby se jí investice ještě stačila vrátit.

Zavírání hřbitova ale údajně zatím není na pořadu dne. „Stěhování Nového hřbitova určitě není aktuální téma, kterým by se nyní někdo zabýval nebo se na něj připravoval,“ uvedla mluvčí magistrátu Šárka Charousková s tím, že pouze došlo k zákazu pohřbívání lidských ostatků na Novém hřbitově, kde už byla kapacita vyčerpána, a řád pohřebišť bylo nutné uvést do souladu s novelou zákona o pohřebnictví.

Škoda Auto na přímou otázku, zda má o pozemky případně zájem, odpověděla neurčitě. „Společnost Škoda Auto aktuálně disponuje dostatkem rozvojových ploch pro své výrobní plány,“ uvedla za automobilku Kamila Biddle.