V samotném úvodu pietního aktu si vzal slovo primátor města Raduan Nwelati. „Dnes si připomínáme třicáté narozeniny sametové revoluce. V posledních dnech slýchávám názory, jestli ta revoluce stála za to. Já říkám ano, žijeme díky tomu v lepším světě,“ uvedl primátor.

Účastníci si vyslechli českou a slovenskou hymnu v podání Smíšeného pěveckého sboru Mladá Boleslav a mohli na pamětní desku určenou obětem komunismu položit květiny či svíčky. Kromě primátora a lékaře Josefa Janečka na tomto shromáždění promluvil také historik Luděk Beneš, který všem přítomným připomněl události týkající se tohoto výročí a nezapomněl podotknout, že o demokracii je stále potřeba bojovat.

„Moderní České republice, která je demokratická a svobodná, je třicet let. Člověk je ve třiceti letech sice dospělý, ale chybí mu zkušenosti. Věřím, že se to do budoucna změní a že budeme pokračovat v rozvoji i nadále. Přeji naší republice ještě dalších minimálně sto, dvě stě, klidně i tisíc let,“ dodal na závěr Raduan Nwelati.

Lucie Palounková