Podmínky v přístupu k volnému pohybu psů na svém území mají města a obce nastavené různě. Například v Mladé Boleslavi mají pobíhání psů omezeno vyhláškou. „Pro psy máme speciální psí louky, kde mohou běhat na volno, ve městě by jinak měli mít vodítko a košík,“ připomněl primátor Raduan Nwelati.

Boleslav má tak „volně pobíhající“ psy ošetřené vyhláškou – a to plošně. Vůbec prý přitom nezáleží na tom, jestli jde o velkého, středního, nebo úplně malého psa, podmínky jsou pro všechny stejné. Majitelé také nesmějí psy přivádět například na dětská hřiště a musejí po nich uklízet. Porušení vyhlášky můžou potom městští strážníci trestat pokutou až do 10 tisíc korun.

V Kosmonosech se prý zatím nesetkali s tím, že by pes někoho napadl. Starosta Jiří Müller uvedl, že chovatelé jsou v tomto vzorní. Kdyby se však někdo dostal do křížku s agresivním psem, tak by město dokázalo adekvátně reagovat. „Kdyby někdo narušil soužití, tak se to řeší jako přestupek a je to potom v kompetenci právníka. Nástroje na to jsou, jenom je umět využít a dobře s nimi pracovat, myslím, že bychom v tom něco uměli podniknout,“ popsal Müller.

O poznání horší může být situace na úrovni obcí. Podle místostarosty z jedné obce na okrese, který si nepřál být jmenován, je situace s agresivními psy a jejich pány na vesnici skoro bezvýchodná. „U nás máme člověka, který chová agresivního psa, když jsem s ním tuto situaci řešil, tak jsem se dočkal jedině výhrůžek. Člověk tam s těmi lidmi musí žít a je s nimi denně v kontaktu, to je začarovaný kruh,“ řekl.

Na celém Boleslavsku ovšem celkově žádné větší problémy s agresivními mazlíčky nejsou. Kdyby se však přesto někdo dostal do těžké situace kvůli agresivnímu zvířeti, měl by kontaktovat státní nebo městskou policii. Případy napadení agresivním psem, nebo pokud v této souvislost dojde k újmě na zdraví či poškození majetku, se zabývá Policie ČR. „Policisté šetří, zda došlo k protiprávnímu jednání, případně k naplnění všech znaků skutkové podstaty trestného činu či přestupku. Evidujeme na okrese pouze několik případů ročně, kdy se jedná zejména o drobná poranění v podobě kousnutí,“ uvedla policejní mluvčí Eva Hašlová s tím, že každý podnět musejí policisté prověřovat individuálně.

S agresivními psy sice na okrese problémy prakticky nejsou, s těmi toulavými se ale policisté setkávají často.

V roce 2018 bylo jen v Mladé Boleslavi odchyceno 154 toulavých zvířat, většinou psů. Takto odchycení psi, pokud si je ihned nevyzvedne majitel, putují do útulku v Lysé nad Labem.

Kde venčit na volno v Mladé Boleslavi



u Klenice (levý břeh od lávky pro pěší po most na Jemníky)

za Českou spořitelnou na Mírovém náměstí směrem ke Sboru Českých bratří

za Penzionem v Novém parku (jihozápadní část)

psí park u „Modré hvězdy“

podél tř. V. Klementa (travnatá plocha u křižovatky s ul. 17. listopadu)

parčík mezi poplužním dvorem a vstupem do objektu bývalé pekárny Soupek

na části Krásné louky (mezi areálem chovatelů, Jizerou a železniční tratí)

Co dělat v případě napadení?



- Ke psovi, který se pohybuje na volno, nechodíme, dětem je potřeba vysvětlit, že se cizí psi nehladí.

- Jeví-li se pes jako agresivní, je potřeba se skrýt za plotem, nebo třeba v obchodě.

- Pokud to nejde, nikdy neutíkáme. Pes je šelma, co před ním utíká, vnímá jako kořist.

- Při pokousání se s ním nepřetahujeme, zvyšuje to agresivitu.

- Při pokousání je potřeba ihned vyhledat lékaře a zjistit, zda byl pes očkovaný.

- Na místo zavoláme PČR, nebo městskou policii.

- Potkáme-li psa, který se pohybuje volně, bez majitele, voláme městskou policii, ta provede odchyt.



Zdroj: MP Mladá Boleslav