Pol point (v překladu policejní bod) je systém, který umožňuje komunikaci člověka s Policií ČR, aniž by vstoupil do budovy policie, přičemž může sdělit nebo získat informace, které jsou důležité pro trestní nebo jiné řízení. Systém je poloobslužný. Základní funkce zajišťují pověření pracovníci úřadu, kteří zájemce o komunikaci s policií uvedou do místnosti, ověří jeho totožnost a zprovozní videokonferenční zařízení s centrálním místem na policii. Následně již s policistou komunikuje občan sám bez přítomnosti úředníka.