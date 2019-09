Stavy v lesích na Boleslavsku sleduje i Stanislav Tutka ze Mykologického klubu Ryzec Mladá Boleslav. Ten naznačil, že v době veder, která panovala v posledních týdnech, nemělo cenu vůbec do lesů na okrese chodit.

„Před 14 dny jsem byl na Chlumu a bylo tam prázdno,“ předeslal mykolog, na kterého se mnozí obrací, pokud najdou houby, u kterých si nejsou jistí druhem. Nebo se ho jednoduše ptají, zda má cenu vyrazit s košem do lesa v regionu.

V na houby nebohaté době se ale v regionu našly výjimky. Úspěšní podle boleslavského mykologa byli třeba lidé v lokalitě Na Babě a potom kolem Bělé pod Bezdězem a ve směru na Českou Lípu či na Jičín.

„Nepřišlo mi ale, že by byl nějaký boom,“ podotkl Tutka, který však vidí naději v deštích, které před pár dny přišly. „Může se to zlepšit, ale to může trvat třeba týden,“ dodal Tutka.