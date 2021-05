Onen aktivní občan nejprve kontaktoval Boleslavský deník. Denně redakci psal své nové poznatky o tom, jak fungují ony toky knih a financí, na jejichž konci stojí velmi dobře finančně saturovaný boss. Dokonce novináře opakovaně žádal o prošetření této skutečnosti. Když však nedostal takovou odpověď, jakou by chtěl, obrátil se na městskou policii, dále na město, jednotlivé zastupitele a i na další místa.

Podle svých slov se opakovaně vydával ke knihobudkám a popisoval kolemjdoucím, jak překupníci fungují. Dokonce je měl varovat, aby sem staré knížky odkládali. Časem se k němu přidala ještě „dobře informovaná žena“, která rozesílala e-maily na všechny strany. Podle stylu vyjadřování je však pravděpodobné, že jde o jednu a tutéž osobu.

Věci dospěly tak daleko, že se knihobudky dostaly mezi body jednání posledního zasedání zastupitelů. K velké škodě však v ochozech městské sportovní haly, kde se zastupitelstvo konalo, onen ochránce literatury nebyl a nemohl vystoupit osobně. „Ten člověk nám všem opakovaně psal. Situace dospěla tak daleko, že ke knihobudkám policie nasadila strážníky v civilu, aby to vyšetřili. Ani ti neodhalili, že by k popisované situaci docházelo,“ sdělil první náměstek primátora Jiří Bouška (ANO).

Zastupitelé se přesto zamysleli, zda by se knížkám přeci jen nedalo pomoci. „Nebylo by tedy dobré, aby se knihobudky přesunuly na exponovanější místa, kde budou pod dohledem,“ tázala se třeba zastupitelka Jana Krumpholcová. A to je krok, po němž volá i samozvaný ochránce.

Město ale knihobudky stěhovat neplánuje. „Funguje to u nás stejně jako v kterémkoliv jiném městě, kde knihobudky mají. Z našeho pohledu jsme spokojení, že si lidé na tento druh služby zvykli, knížky se točí a lidé je tam nosí a berou si je dle svého uvážení,“ okomentovala mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková a připomněla, že fungování knihobudek, které dříve vznikly ze starých telefonních budek, je nenárokové a dobrovolné.

Záležitost vypadá jako uzavřená. Ochránci knih však dále rozesílají do světa své zprávy. Otázkou je, jaký bude další vývoj této kauzy. Po dobu pandemie totiž, nepočítáme-li loňské jaro, kdy byly budky uzavřené, do nich přinášeli literaturu jen boleslavští obyvatelé. Obvykle jde o knihy, které už nechtějía nabízejí je takto spoluobčanům. Od května je ale bude znovu zásobit i městská knihovna, jež svazky pravidelně vyřazuje.

„První várku vezeme příští týden. Knihy tam vozíme pravidelně jednou za čtvrt roku. Jednou za půl roku se sejdeme se zřizovatelem, kterým je město, a hodnotíme fungování knihobudek,“ uvedla ředitelka Městské knihovny Mladá Boleslav Věra Kovaříková.

Ani ona si neumí představit, že by kusy, které do regálů budek přijdou, měl někdo potřebu přeprodávat. Už jen proto, že by na nich vůbec nic nevydělal.

Ochránce knih však bude i přesto podle posledních zpráv sám u knihobudek hlídkovat. Pokud někdo přijde s čerstvým čtivem, tak ho ihned hodlá informovat o tom, jak prý všechno „funguje“. Kdyby se v regálech objevilo něco, co bude považovat za cenné, tak si to hodlá vzít sám – pod vlastní ochranu.