Na dálnici D10 se chystá další uzavírka.

Střední Čechy – Před dvěma týdny se demolice nadjezdu nad mladoboleslavskou dálnicí D10 hned za výjezdem z Prahy neplánovaně protáhla, což přineslo dopravní komplikace nemilé i nemalé – a o nadcházejícím víkendu musí řidiči kvůli pokračování prací u Svémyslic počítat s další kompletní uzavírkou dálnice.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Na tu má dojít v noci ze soboty na neděli – první omezení však mají začít už hodinu po sobotním poledni. Od 13. hodiny se chystají uzavírky pravých „pomalých“ jízdních pruhů, a to jak ve směru na Mladou Boleslav, tak i na Prahu. Od 20 hodin pak má následovat úplná uzavírka mezi exity 3 a 10, jež by měla trvat do nedělní 10. hodiny. Se zdržením musí v té souvislosti počítat nejen motoristé, ale i cestující v autobusech.