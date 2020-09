Mladoboleslavský magistrát zatím zvýšené náklady za výpočetní techniku pro školy nezaznamenal. „Do této oblasti město investuje průběžně, jedním z benefitů pro učitele v minulém roce byl například nákup notebooků, po technické stránce jsou školy vybavovány IT zařízeními také ve spolupráci s firmou Škoda Auto,“ připomněla mluvčí magistrátu Šárka Charousková.

Po technické stránce jsou tak mladoboleslavské školy na distanční výuku připraveny. „Problém může být spíše ohledně softwaru – aby byli všichni učitelé na jednotlivých školách schopni používat stejný program pro on-line výuku, a usnadnili tak dětem tuto formu vzdělávání,“ poznamenala Charousková.

Právě sjednocení programů, které učitelé využívají při dálkové výuce, přitom bylo v místních školách častým tématem při přípravách na nový školní rok. „Uvažujeme i o rozšíření o některé programy, které by nám s on-line výukou pomohly. Do jisté míry máme zájem o jejich sjednocení, aby se v celé škole používal jeden systém. To nás samozřejmě bude stát nějakou korunu,“ uvedl ředitel základní školy v Jilemnického ulici Tomáš Suchý.

Stejným tématem se zabýval i ředitel základní školy T. G. Masaryka Miloš Kašpar. „Od minulého pololetí jsme softwarově ujednotili postup, abychom měli všichni stejnou platformu, kterou budeme používat s žáky,“ vysvětlil.

Pokud školy potřebovaly nakoupit nový hardware, tak spíš proto, aby byl zdroj pro výuku na dálku kvalitnější. „Dosud učitel natočil notebook s integrovanou kamerou na tabuli, nyní jsme pořizovali webkamery, existuje i možnost spojení s dataprojektorem, kdy žák přímo vidí, co se děje na tabuli,“ popsal novinky Miloš Kašpar.

Výuka na dálku ovšem musí počítat i s žáky, kteří nejsou na on-line výuku vybaveni. „Od rodičů získáváme zpětnou vazbu, jak na tom jednotlivé domácnosti jsou,“ připomněl ředitel školy Kašpar, podle kterého měly některé rodiny v minulém pololetí k dispozici například jen mobilní telefony nebo sdílené připojení. „Připravujeme i možnost zapůjčení notebooků do domácností, pokud by hrozilo, že by děti byly bez vybavení,“ dodal. Další možností je i varianta, kdy by se materiály k vypracování kopírovaly a domluvilo by se předání.