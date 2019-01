Mladá Boleslav/ Primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati představil plán, který počítá s rekordními investicemi. Celkem chce utratit a prostavět 327 milionů.

Primátor Nwelati plánuje investovat do chodníků a silnic stovky milionů korun.

Rovných 327 milionů korun hodlá v příštím roce investovat vedení města Mladá Boleslav. O přípravě rozpočtu jsme vás aktuálně informovali v pondělním vydání Boleslavského deníku. Do čeho konkrétně chce ale v příštím roce město investovat?



Půjde hlavně o infrastrukturu – tedy chodníky, rekonstrukce silnic a veřejných prostranství. Jak už ale naznačil opoziční zastupitel Robin Povšík, opozice bude požadovat více peněz do sociální sféry a a též do péče o zeleň. Primátor Raduan Nwelati ale plánuje většinu investic na stavební účely.

„Například 15 milionů korun chceme dát na vybudování veřejných toalet, stejnou sumu plánujeme na dětská hřiště a veřejná prostranství. Do budování a rekonstrukcí veřejných parkovacích ploch chceme dát 18 milionů korun, osm milionů půjde na koupaliště,“ řekl primátor Nwelati. Na koupališti budou peníze využity například na realizaci projektu další části rekonstrukce koupaliště, který se nyní zpracovává.

Na komunikace a prostranství půjde 216 milionů

Dále na chodníky a komunikace hodlá vedení města poslat kolem 126 milionů korun. Pět milionů z této sumy půjde na vybudování chodníků v Bezděčíně. Dále na veřejná prostranství půjde 90,5 milionu korun. Celkem tedy na chodníky, komunikace a veřejné prostranství město chystá přes 216 milionů korun.

Polepší si také hokejbalisté, kteří by měli získat 3,6 milionu na vybudování zázemí za objektem Domu dětí a mládeže v Mladé Boleslavi. Počítá se i s investicí ve výši 4 miliony korun do dopravního hřiště, kde se děti učí znát dopravní předpisy.



A další investice? Na Krásné louce chce město za dva miliony korun upravit pláž tak, aby se kvalitativně blížila té, co je již v Podlázkách.

„Na oválu městského stadionu pak chceme příští rok vybudovat in–line dráhu. Na to půjdou asi tři miliony korun,“ řekl Nwelati.

Chystá se nová cyklostezka na třídě V. Klementa

Chystá se také vybudování nové cyklostezky, a to na třídě V. Klementa. Zde by se jednalo o spoluúčast města ve výši tři miliony korun. „Chceme stezkou propojit kruhovou křižovatku u Kosmonos s křižovatkou u Bondy centra. Následně by měla navazovat na připravovanou severovýchodní tangentu a dále by vedla kolem koupaliště ke Štěpánce,“ popsal primátor Nwelati.



Město rovněž počítá se sumou kolem deseti milionů na úpravu některých ploch na městském stadionu. Tři miliony vydá město i na projektovou dokumentaci k rekonstrukci divadla, která ale začne až někdy v roce 2010.



Očekávanou investicí je samozřejmě výstavba severovýchodní tangenty, tedy silnice od Bondy centra ke kruhové křižovatce u Intersparu. Město se na stavbě podílí 7,5 miliony korun na stavbě chodníků, zmíněné cyklostezky a osvětlení. Pomalu by měla i začít rekonstrukce Staroměstského náměstí, na což město získalo dotace z Evropské unie. Podílet se však bude částkou kolem 15 milionů korun.



Rovněž pokračuje příprava na investici do sportovní akademie. Město by zde mělo mít spoluúčast kolem pěti milionů korun. Tyto peníze ovšem váže na podmínku získání dotací v roce 2009. Město musí mít připraveno i 13 milionů korun na revitalizaci sídliště Severní Město pro případ, že by získalo dotace z programu IPRM.

Šest nových autobusů a více peněz pro příměstské části

Příští rok je v plánu i nákup šesti nových autobusů, na čemž by se město podílelo částkou přes 14 milionů korun, k tomu plánuje rovněž dotace z Unie. Za osm milionů pak chce město nakoupit minibusy, které by jezdily hlavně do příměstských částí.



„K velmi výraznému navýšení také došlo v oblasti investic do příměstských částí. Dříve dostávaly jeden až miliony korun, teď dostanou na investice 12 milionů korun,“ řekl Nwelati. Peníze půjdou i na projekt mobility, a to ve výši 2,9 milionů korun.



Na základě jednání koalice byla do rozpočtu přidána i suma na opravu budovy Sboru českých bratří. „Bude provedena rekonstrukce pláště a omítek. Je na to připravena částka pět milionů korun,“ dodal Nwelati. V koalici jsou ale kvůli tomu trochu rozpory. Není totiž jasné, jestli tato suma bude stačit. Nwelati však tvrdí, že dokáže proti názoru tři miliony ušetřit.

