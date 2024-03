Řidiči v mladoboleslavské ulici Na Celně a jejím okolí se budou v příštích měsících s dopravními omezeními. Důvodem budou práce na kanalizaci, které začínají tento týden.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Jelínek

Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav ve čtvrtek 7. března první etapu prací, jejichž cílem je zkapacitnění hlavní kanalizační stoky v ulici Na Celně a následně i v ulici Viničná. Stavba proběhne ve dvou etapách, její náklady jsou odhadovány na 30 milionů korun a hotovo by mělo být do 31. července.

První etapa proběhne v době od 7. března do 31. května. Dojde při ní k novému napojení stojky (1200 mm) do kmenové stoky v parku Štěpánka a zkapacitnění stoky v ulici Na Celně až do křižovatky s ulicí Viničná. Na tyto práce okamžitě naváže etapa druhá, která potrvá do konce července. Bude při ní posílena kanalizační stoka v ulici Viničná a v ulici na Celně.

Mluvčí města Pavel Šubrt upozornil, že zkapacitnění těchto stok je velmi důležitou stavbou městské kanalizační sítě. „Zlepší odtok dešťových vod z oblasti ulic Štefánikova, Novákova, Dvořákova, Žižkova, Jana Roháče z Dubé a Janáčkova. Ve jmenovaných ulicích dochází při přívalových deštích k přetížení stokového systému a vyplavování sklepů nemovitostí na kanalizaci napojených,“ připomněl.

Dopravní omezen v ulici Na Celně při 1. etapě.Zdroj: Město Mladá Boleslav

Obyvatelé Mladé Boleslavi – a zejména řidiči – se však musí připravit na omezení. „V této době bude úplná uzavírka v provozu v ulici Na Celně od křižovatky s ulicí Vančurova před č.p. 480/84 ke křižovatce s ulicí Viničná a s tím související dopravní opatření v této části města. Zároveň je nařízena objízdná trasa ulicemi Jičínská, Jilemnického a Vančurova,“ konstatoval Pavel Šubrt.

Uzavírka se dotkne i autobusové dopravy. Omezení ovlivní autobusy MHD na linkách B a 33. Linka B nebude obsluhovat zastávku Bazén, Štěpánka. Linka 33 bude nadále tuto zastávku obsluhovat, bude však jezdit objízdnou trasou ulicemi Jičínská, Jilemnického a Vančurova.

Omezení ovlivní také meziměstskou linku PID číslo 775. Ta pojede po stanovené objízdné trase v obou směrech.