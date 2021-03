„Zahájili jsme první, přechodnou etapu zhotovení okružní křižovatky Na Burse. První etapa bude mírnější, provizorní verzí do doby, než v této lokalitě a v obdobném duchu bude realizovaná definitivní, trvalá podoba křižovatky a jejího okolí,“ okomentoval situaci benátecký starosta Karel Bendl.

Benátky jako první krok v řešení nové dopravní stavby označují dopravně bezpečnostní prvek, aby měli řidiči i chodci šanci včas si přivyknout na nové řešení. „Druhý krok, na který už máme projekt a sháníme stanoviska, bude náročný jako rekonstrukce Pražské ulice. Tedy půjde se do hloubky 3 až 4 metrů, budou se vyměňovat a repasovat všechny sítě a zároveň přistoupíme novému pojetí prostoru, aby to nebyl obrovský zaasfaltovaný plac,“ popsal starosta.

To všechno podle Karla Bendla vyžaduje velkou projektovou dokumentaci. Kruhová křižovatka Na Burse, kde je doposud křižovatka typu T s velmi složitým přecházením, zůstane, ale má být kvalitnější a dostane také dobré osvětlení s novým řešením nájezdů na autobusové zastávky. „Přibude parkovací stání, zeleň, prostor bude vypadat jinak. Na to máme finance, zpracovává se projekt, ale nebudeme čekat, může to být až v roce 2022 a celou dobu bychom měli stávající T křižovatku, proto jsme zahájili tuto mezifázi,“ doplnil Bendl.