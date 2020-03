Zavřít v rámci preventivních opatření proti koronaviru mateřské školy? Tuto otázku si nyní kladnou města na Boleslavsku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Mladá Boleslav zatím školky neuzavře – to s myšlenkou na chod důležitých institucí, kde pracují i rodiče malých dětí. Hlavně pak s ohledem provoz nemocnice. Mnoho zdravotních sester má totiž malé děti, se kterými by nejspíše musely zůstat doma a provoz boleslavské nemocnice by se tak mohl zkomplikovat.