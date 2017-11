Na Boleslavsku je dost bytů k pronájmu. Ale drahých

Mladá Boleslav – Bytů k pronájmu je v Mladé Boleslavi dost, jsou ale drahé. Ostatně jako všechno v regionu, který bývá často označovaný za bohatý.

Průzkum Deníku odhalil, že nejvyhledávanější byty 2+1 s výměrou od 43 až do 66 metrů čtverečních si lze pronajmout za 9 900 až 15 tisíc korun měsíčně. Jde o částku bez nákladů na energie. K mání je přitom i nákladnější varianta za 22 tisíc u devadesátimetrového bytu se dvěma pokoji a kuchyní.



Podle zkušeností mladoboleslavského realitního makléře Zdeňka Štěpánka je nabídek na pronájmy bytů více než dříve. „Hodně lidí totiž kupuje byty jako investici a pak je pronajímá,“ vysvětlil Štěpánek, podle kterého je region kolem Škodovky specifický právě tím, že tam sídlí největší zaměstnavatel v Česku. „Pracovní agentury u nás hledají ubytování pro své pracovníky. Zatím s tím nemají problémy, volné kapacity jsou,“ doplnil.





Vysoké ceny pronájmů jsou i v Benátkách nad Jizerou a Mnichově Hradišti, kde sídlí v okolí mnoho firem propojených s automobilkou. I jejich zaměstnanci musí někde bydlet.



V Mnichově Hradišti, které je druhým největším městem regionu, si lze pronajmou dvě místnosti s kuchyní různých velikostí většinou za 8 900 až 12 tisíc korun měsíčně.



V Benátkách nad Jizerou ceny pravděpodobně ovlivňuje současně blízkost Mladé Boleslavi a Prahy.

Proto není problém najít nabídku za třináct tisíc za 2 +1 na ploše padesát metrů čtverečních nebo osm až devět tisíc za 2+kk velký asi pětačtyřicet metrů čtverečních. K tomu musí nájemníci samozřejmě přičíst ještě náklady na energie.



V částech okresu, které mají slabší dopravní obslužnost, jsou částky nižší. V Bakově nad Jizerou, Bělé pod Bezdězem nebo Dolním Bousově se ceny pronájmů bytů 2 + 1 pohybují kolem sedmi až osmi tisíc korun. U třípokojového bytu se zájemce může vejít i do deseti tisíc.





Pronájmy stále častěji začínají vyhledávat i mladé rodiny s dětmi, které by ještě před pár lety neváhaly a šly do vlastního anebo si postavily domek na kraji města. „Ceny bytů šly během posledních tří let nahoru asi o 30 procent, lidé také hůře dostávají úvěry, nedosáhnou na ně a banky už dnes nechtějí úvěrovat ze sta procent,“ vysvětlil mladoboleslavský makléř Štěpánek.

Ceny za pronájmy pomalu stoupají. Oproti částkám před třemi lety dnes zaplatí nájemci měsíčně až o dva tisíce navíc.



Ceny za byty 2+1 se pohybují většinou v průměru od devíti do patnácti tisíc korun bez energií. Za každý pokoj si pak nájemník připlatí zhruba další dva tisíce.



U nového bydlení přitom musí počítat s vyššími počátečními náklady, realitní kanceláře si většinou účtují provizi ve výši jednoho nájmu a vlastník nemovitosti obvykle vyžaduje kauci ve stejné výši a jedno nájemné dopředu.



Není příliš překvapivé, že poté, co vzrostly ceny prodávaných bytů, začaly pomalu růst i nájmy placené těmi, kteří si vlastní bydlení dovolit nemohou. Obecně platí, že vyšší činže platí lidé ve větších městech, kde je šance na větší měsíční výdělek. Vzrůstající ceny nájmů přitom nejsou jen specifikem Česka, obdobná je situace rovněž v těch evropských zemích, kde rostou ceny nemovitostí.