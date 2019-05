Podle makléře Zdeňka Štěpánka situace na trhu s realitami v poslední době vypadá nepřehledně. „Začátkem roku byl poměrně dobrý nástup, teď to podle mě stagnuje. Největší zájem je o byty, pokud jsou tedy za rozumné ceny, a případně o pozemky. Těch teď ale moc není. Dále se také staví hodně novostaveb,“ popsal situaci Štěpánek.

Největší poptávka je podle něj po pronájmech menších bytů. To ostatně potvrzuje i další realitní makléř Jaromír Navrátil. „Lidé mají zájem především o pronájmy, a to vzhledem k tomu, že do Škodovky přichází plno cizinců. Ze začátku chtějí byty do pronájmu. Až jsou tady déle, tak je kupují,“ uvedl Navrátil.

Koupě bytu není nic levného. Průměrná cena starších bytů se aktuálně pohybuje mezi 40 a 45 tisíci korun za metr čtvrteční. V tomto případě záleží na jejich kvalitě a potřebách rekonstrukce. U developerských projektů pak metr čtvereční vyjde asi na 50 tisíc korun. Celá řada bytů se ale už v okrese prodává za pražskou cenu. Ta je pochopitelně vyšší.

Pomoci by při koupi bytu mohla třeba hypotéka. Dosáhnout však na ni je dnes po zpřísnění více než náročné. A to celorepublikově. Podle Jaromíra Navrátila je na Boleslavsku patrné, že klesl počet bytů koupených na hypotéku. „Lidé nemají dvacetiprocentní hotovost, proto se jim tato možnost vzdaluje. Nejhůře jsou na tom mladí,“ řekl Navrátil.

Zdeněk Štěpánek ale nesouhlasí. „Realitní trh u nás spíše stagnuje. Problém vidím v tom, že se zdražují stavební materiály i cena práce, což navyšuje ceny developerů,“ poznamenal.

Bytů – ať už těch na pronájem, nebo těch na prodej – je nedostatek, ale i rodinné domy jsou nedostatkové zboží. Podle makléřů v okolí Mladé Boleslavi starší rodinné domy v rozumné ceně, to znamená do 3-3,5 milionu, zcela chybí. A dostatek není ani cenově dostupných pozemků pro jejich případnou stavbu.