Je úterý, právě končí druhá vyučovací hodina. Na 2. základní škole zvoní, otevírají se dveře. Z nich ale nevychází žáci, nýbrž pedagogové, kteří míří do sborovny. Ve škole se tak snaží o stejný provoz, jaký zde byl kdykoli jindy před covidem.

Je tu však velký rozdíl. Přítomni jsou pouze žáci prvních a druhých tříd, přesně podle nařízení vlády. Ostatní jsou doma. Vyučující ale vysílají pomocí internetu přímo ze tříd a pro zachování autenticity školního dění nechybí ani zvonění na hodinu a po ní. „Napadlo nás to hned na podzim. Začátkem září nás postihla vlna covidu, odnesli jsme to, nemuseli jsme zavírat, ale měli jsme některé třídy v karanténě. S kolegou jsme se dohodli, že koupíme tolik kamer, aby to pokrylo všechny třídy,“ popsal ředitel druhé základní Matej Povšík.

I on sám touto formou vyučuje. Na starosti má žáky devátých ročníků a vysílá výuku přímo z kabinetu.

Podle ředitele je tento postup spojený s přítomností pedagogů přímo v budově školy přínosný pro všechny strany. Dětem zůstávají alespoň nějaké návyky pro výuku. Přínos ale vidí i v komunikaci směrem k rodičům, kteří sem mohou přicházet konzultovat všechno, co je zapotřebí.

Vše pak funguje podle pevného rozvrhu. „Někteří lidé nejsou příznivci toho, když se řekne, jedeme podle rozvrhu. My ale podle něj fungujeme. Neděláme to tak, aby dítě sedělo od 8 do 15.20 před počítačem. Na výtvarnou výchovu, pracovní činnosti nebo tělocvik zadáváme různé úkoly,“ zmínil ředitel.

Nastavený systém může být přínosný, zároveň je ale také pořádně náročný. „Tato výuka je rozhodně ve všech ohledech náročnější než přímá výuka ve škole. Nemáme přímý kontakt s dětmi. Opravování třeba slohových prací na počítači je pro mne časově ale i vjemově náročnější,“ popsala jeden z učitelek Veronika Brejchová.

Zdůraznila však, že je ráda, že alespoň nějakým způsobem udrží žáky u výuky. Ti se takto prý většinou „neflákají“. Ani oni však nejsou v úplně jednoduché pozici. „U dětí je to individuální. Většinou mají zájem o vzdělání, snaží se komunikovat, pak jsou ale i tací, kteří se schovávají za počítače, komunikace i výuka u nich vázne,“ vysvětlila „opačnou stranu mince“ Veronika Brejchová.

Zajímavé je také zadávání testů. Na „dvojce“ fungují na platformě Microsoft Teams. Pomocí něho je možné testy zadávat jako kvízy, které žáci vyplní, a následně je možné je zkontrolovat. Často se však stává, že děti nejrůznějšími způsoby opisují. Berličku jim při testech poskytne třeba vyhledávač Google nebo si správně odpovědi mezi sebou jednoduše stranou přeposílají. To nemohou praktikovat snad jen v případě diktátů. „U diktátů je to snadné, to napíší diktát na papír a vyfotí či oskenují ho a poté mi jej posílají,“ doplnila učitelka.