Za necelou hodinu a půl se návštěvníci dozvěděli celou historii výstavby garáží, od těch prvních až po současnost, a spoustu dalších zajímavostí, mezi něž patřil i zákon ze začátků automobilismu, který zakazoval parkování automobilů přes noc na ulici.

Byly zmíněny i architektonicky výjimečné garáže ze světa. Mezi nejzajímavější patří „Kent Automatic Garage“ v New Yorku. Tyto garáže jsou zvláštní tím, že se jedná v podstatě o mrakodrap plný parkovacích míst. Nechyběly ani úplně první typy garáží, které měly i pokoje pro řidiče. Mezi další zajímavosti patřilo i dlažebné. To byl poplatek, který museli platit motoristé v dobách začátků automobilů za vjezd do měst.

Po konci přednášky byla ještě chvíle na dotazy.

Nikolas Bečvář