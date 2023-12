České muzeum stříbraZdroj: Deník/Jan ŠmokPeníze by měly putovat i do dalších krajských institucí, například v Hrabalově chatě by rádi nabídli prostorovou povídku a komentovanou procházku, která návštěvníka provede zahradou a zaměří se na Hrabalův život, dílo, umělecké přátele a samotnou obec Kersko, Památník Antonína Dvořáka plánuje uspořádat osm profesionálních koncertů pro školy, Regionální muzeum Mělník hodlá zrestaurovat kočárek pro dvojčata z 19. století, dřevěný nábytek pro panenky a obraz, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy plánuje nakoupit automatizovaný knihovní systém a v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře by díky finanční podpoře zrestaurovali několik uměleckých děl, rokokové olejomalby, akvarelové veduty či olejomalby.