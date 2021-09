Návštěvníci také uvidí Tychona Braha – a to nejen ve filmu, ale i naživo. Od 18 hodin totiž program začne na zámeckém nádvoří hranou scénkou z jeho života. V celé šíři pak život tohoto astronoma, jenž se však s nemenší vervou věnoval rovněž astrologii a alchymii, představí projekce filmu.

Pozvánkou pro celou rodinu je sobotní program Muzea Benátecka v Benátkách nad Jizerou. Od 18 do 20 hodin se chystá večerní pozorování oblohy dalekohledem Somet Binar spojené s komentovanou prohlídkou astronomické expozice v muzeu. Zasvěcené informace nabídne vedoucí mladoboleslavské hvězdárny Pavel Brom.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.