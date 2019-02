Projekt Nové Boleslavsko se v oblasti volného času věnuje také kultuře a sportu. Příležitostí pro trávení volného času totiž nikdy není dost. Cílem je tedy budovat město, které je plné zajímavých možností a trendů pro občany, a jež přilákají také nové návštěvníky do mladoboleslavského regionu.

V oblasti kultury chce Nové Boleslavsko dosáhnout toho, aby region nabízel takové kulturní vyžití a akce, za nimiž lidé nyní musejí dojíždět jinam. V oblasti sportu si pak dává za úkol vytvořit moderní sportovní prostředí a infrastrukturu, kde obyvatelé mají možnost aktivně vykonávat různé druhy sportů. A samozřejmě podpořit menší sportovní kluby a sportovní aktivity.

Podle prvního náměstka primátora Jiřího Boušky se situace ve městě v tomto ohledu postupně zlepšuje. „Máme spoustu venkovních přístupných hřišť, přesto si myslím, že je třeba posouvat se dál. Máme řadu vytipovaných ploch, kde by se dalo udělat dětské hřiště i venkovní hřiště pro seniory,“ vyjmenoval. Mladá Boleslav má také velkou komunitu mladých lidí, kteří by si přáli třeba skatepark, zmínil další myšlenku. „Součástí skateparku by mohlo být zázemí pro sportovní organizace, dá se to skloubit třeba s parkurem, zároveň tam může být sportovní hřiště,“ podotkl Jiří Bouška.

Náměstek také hovořil o zázemí pro sportovní oddíly. „Infrastruktura je důležitá, takže si myslím, že by městu slušela minimálně ještě jedna sportovní hala,“ zamyslel se. S volným časem podle něj souvisejí také stezky v okolí, po nichž by se mohli lidé vydávat například na výlety. „Třeba propojení Krásné louky a Jizery, tam by se člověk mohl jít projít, sednout si, dávalo by to smysl jako procházka s dětmi,“ uvedl.

Aby lidé sportovali, je důležité jim poskytnout zázemí, shrnul problematiku Tomáš Křováček, který je místopředsedou tenisového oddílu LTC Mladá Boleslav. Tenisový klub na Štěpánce je umístěn mezi zimním stadionem a bazénem. Kdyby se tedy lokalita vhodně propojila, mohli by lidé využívat i tuto možnost sportování. Vedle toho mají plány se starými šatnami, které v současné době nemají využití. „Kolem chodí běhat sportovci z atletického oddílu. Jsme schopni objekt přestavět a doplnit o převlékárnu. A nebylo by to pouze pro tenisty,“ podotkl.

Současně by v lokalitě mohl vzniknout prostor pro maminky s dětmi. „Prostor s prolézačkami, pískovištěm. Prostě aby lidé přišli a měli příležitost užít si volný čas,“ dodal Tomáš Křováček.

Chybí vám v regionu Mladé Boleslavi nějaká kulturní akce, nebo byste se rádi věnovali nějakému sportu, který zde ještě není? Máte i vy nějaký nápad, jak pomoci oblasti sportu nebo kultury? Pak jej napište do formuláře na webu www.noveboleslavsko.cz v rámci veřejné výzvy 10 týdnů pro Nové Boleslavsko. Program Nové Boleslavsko podpoří zajímavé nápady a projekty. Proto neváhejte, každý váš nápad může být realizován.