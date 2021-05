Na hradě se mohou hosté těšit na novinky uvnitř i venku. „Na hradním nádvoří je připravena bojovka s řadou úkolů, v prostorách hradu je možné zhlédnout výstavu o dětství před 150 lety nazvanou Enyky, benyky, kliky bé,“ uvedla Monika Kolářová, která se Muzeu Mladoboleslavska stará o propagaci.

Za vidění stojí i fotografický cyklus o proměnách Mladé Boleslavi s názvem Jak šel čas, který tentokrát pokračuje snímky z úprav náměstí Míru. „Chystáme i připomínku čtyř set let od staroměstské exekuce,“ připomněla Kolářová.

Muzeum Podbezdězí láká návštěvníky na výstavy Ohníčky, skály a my a Strenický potok, Muzeum Benátecka zase na výstavu 100 let benáteckého fotbalu. „Expozici od instalace zatím nikdo neviděl, protože se vzápětí zavřela muzea,“ poznamenal starosta Benátek nad Jizerou Karel Bendl.

V Leteckém muzeu Metoděje Vlacha byl podle vedoucího Vladimíra Handlíka v prvních dnech zájem veřejnosti spíše vlažný. „V minulém týdnu v pondělí nepřišel nikdo, v úterý dva lidé, ve středu nikdo a od pátku do neděle se to začalo zlepšovat. Nyní jsme na normálním denním průměru, to je padesát lidí,“ potvrdil Handlík.

V muzeu už je otevřena i Letecká kantýna, s občerstvením se tam však zatím hosté nesmí posadit. „U nás je to hodně o tom, že si tu každý najde to svoje. Rodiny k nám chodí třeba každý měsíc, děti míří na skluzavku a šlapací letadýlka, tatínkové si prohlédnou exponáty a maminky posedí v kavárně, teď je však polovina z toho stále zavřená,“ doplnil Handlík.

Muzeum muselo o rok odložit oblíbený letecký den, neboť návštěvníků bývá mnoho, deset až patnáct tisíc. V červnu, kdy se předpokládá, že vláda povolí větší akce pod širým nebem, by tam však rádi uspořádali open air festival s bluegrassovými kapelami. V plánu je také akce Létáme pro vás, kdy si návštěvníci mohou prohlédnout exponáty ve vzduchu.

Otevřeno už je i Škoda Muzeum, které navíc v tomto týdnu zavedlo možnost virtuálních prohlídek s komentářem v češtině i v angličtině.

V provozu jsou opět i Palác Templ, Galerie Pod Věží, městská infocentra nebo Michalovická Putna, která je oblíbeným cílem procházek.