Třídy jsou pojmenované podle oblíbených zvířátek: Veverky, Medvíďata, Koťata, Žabičky, Kuřátka, Berušky, Lištičky, Motýlci. Dnes přinášíme fotografie ze třídy Kuřátek. Ve školce Laurinka mají děti každý den bohatý program. Cvičí, zpívají, poslouchají pohádky, malují, chodí do přírody. Často jezdí na výlety, plavou, navštěvují keramickou dílnu, divadelní představení či sportovní akce. Pro děti školka zajišťuje řádnou logopedickou péči, seznámení s anglickým jazykem a kroužek zpěvu.

Ve třídách mají děti spoustu hraček, občas i včetně složitějších stavebnic, takže o zabavení i rozvoj dovedností předškoláků je postaráno podle potřeby.

Na rozlehlé školní zahradě je k dispozici také řada herních prvků, aby byly děti motivovány ke zdravému pohybu, v létě se děti mohou koupat v bazénku. Ve třídách, kam chodí děti, které se již připravují na to, že brzy půjdou poprvé do opravdové školy, jsou umístěné tabule pro interaktivní výuku. Koťata strávila úterý 4. června na návštěvě zámku v Mnichově Hradišti. Děti se tam potkaly s princeznou a v jednom z útulných zámeckých sálů shlédly loutkové představení s živými herci, některé z dětí se v průběhu divadla i dostaly v na jeviště. Poté se přesunuly do dalších zámeckých prostor a věnovaly se společně dílničce spojené s tématem zámku.

Už zítra v tištěném vydání Boleslavského deníku představíme MŠ V Debři