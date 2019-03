V pavilonu školky je pět tříd. Tři se nacházejí v přízemí a dvě potom v prvním patře. Kapacita celého zařízení je 132 dětí. Ve třídách 1 až 4 je potom 26 předškoláčků. V 5. třídě jich napočítáme 28.

Školka je otevřená každý všední den od 6 do 16 hodin. „Školu obklopuje rozlehlá zahrada se vzrostlou zelení. Terén zahrady je členitý, umožňující všestranný tělesný rozvoj dětí. To vše doplňují krytá pískoviště a víceúčelové prolézací stavby z akátového dřeva, podtrhující estetiku prostředí,“ uvádí sama mateřská škola na svém webu.

Na první pohled tady ze všech koutů dýchá pohoda a klid, děti jsou veselé, hrají si a paní učitelky je často berou ven na vycházky. Až bude opravdu hezky, tak budou zase skotačit na přilehlé zahradě, kde mají opravdu široké možnosti vyžití.

V současné době tam mají otevřený zápis pro školní rok 2019/2020. Ten se bude konat ve dnech 6. a 7. května 2019 od 14.30 do 16.00 hodin. Samotnému zápisu předejde Den otevřených dveří a to ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 8 do 10 hodin. V této době si rodiče mohou vyzvednout potřebné přihlášky, které je nutné odevzdávat potvrzené při zápisu!

Kritéria pro přijetí do školky stanovuje její ředitelka. Rodiče by ale neměli zapomínat, že minimálně jeden rok, ten poslední před nástupem k povinné školní docházce, musejí děti navštěvovat některou mateřinku ze zákona. Zápisy do mateřských škol se tedy kvapem blíží.

Už zítra v tištěném vydání Boleslavského deníku představíme další třídu MŠ Jaselská Mnichovo Hradiště