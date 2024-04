Výstrahu, která počítá s možností nočních mrazů, vydala Český hydrometeorologický ústav. Nízký stupeň nebezpečí mrazů se týká téměř celé Český republiky včetně Mladoboleslavska.

Jinovatka. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil výstrahu, která varuje před mrazem ve vegetačním období. S výjimkou jihovýchodu Moravy, kde panuje běžný stav, svítí přiložená mapa žlutě, což znamená nízký stupeň nebezpečí.

„Období s nočními mrazy bude pokračovat ještě v noci na úterý (23.4.), kdy bude teplota klesat na většině území pod nulu. Mrazy mohou poškodit především ovocné stromy, vinnou révu a vzešlou zeleninu,“ píše ČHMÚ na platformě X.

V noci na středu mají v důsledku velké oblačnosti teploty většinou zůstat nad nulou, mrazy se pak mají vrátit v noci na čtvrtek 25. dubna, popřípadě v noci na pátek 26. dubna.

Předpověď pro oblast Mladé BoleslaviZdroj: yr.no

S touto predikcí se ztotožňuje i portál yr.no, známý v Čechách jako „Norové“. Pro oblast Mladé Boleslavi počítá v úterý s teplotami v rozmezí od -4 do 10 stupňů Celsia, na středu s teplotami 1 až 9, na čtvrtek s teplotami -2 až 8, přičemž může dojít i na sněhové přeháňky. V pátek by se měly teploty pohybovat v rozmezí od -1 do 12. V následujících dnech už má dojít k oteplení.