Usazení nového mostu v noci ze soboty na neděli uzavře čtyřkilometrový úsek dálnice D10 u Mnichova Hradiště. Auta pojedou v obou směrech, tedy na Prahu i Liberec, po objízdných trasách.

Konstrukce mostu, která bude usazena nad dálnici D10 v noci na neděli. | Foto: Martin Weiss - se souhlasem MěÚ Mnichovo Hradiště

Uzavírka jednoho pruhu dálnice v každém směru začne v sobotu v 16 hodin. Od 19 hodin pak bude dálnice uzavřena kompletně. Částečně by uzavírka měla skončit nejpozději v neděli v 9 hodin ráno. Za uzavřený pravý pás dálnice ve směru na Liberec bude vyznačena objížďka z mimoúrovňové křižovatky Bakov nad Jizerou na exitu 53 dále po silnici II/276 přes obec Veselá směrem na Mnichovo Hradiště a po silnici II/268 na mimoúrovňovou křižovatku Mnichovo Hradiště (exit 57) a zpět na dálnici D10.

Ostře sledované stavby ve městě: Most přes Klenici i nový skatepark

Za uzavřený levý pás dálnice na Prahu bude platit stejná objízdná trasa v opačném směru. „Termín ukončení uzavírky v neděli 1. října v 9 hodin je pouze orientační a může být kvůli rychlejšímu postupu prací zkrácen, nikoliv však prodloužen,“ uvedl Jiří Veselý z Ředitelství silnic a dálnic.

Most překlene frekventovanou dálnici D10 a propojí Mnichovo Hradiště s vrchem Horka. Střední část této lávky, která by měla být branou do Českého ráje, usadí v sobotu 30. září na místo vysokotonážní jeřáb. V průběhu noci bude stavební firma Brex konstrukci lávky kompletovat – sešroubovávat, svařovat, instalovat zábradlí, provádět nátěry. Práce by měly být dokončeny do nedělní 9. hodiny ranní, kdy bude v úseku dálnice opět v obou směrech obnoven provoz v jednom pruhu. Následně bude jeřáb znovu demontován a připraven k transportu. V poledne bude dálnice průjezdná opět ve standardním režimu.