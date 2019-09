Most přes Klenici už má jasné obrysy

/FOTOGALERIE/ Lidé, kteří potřebují používat most přes říčku Klenici, jež se nachází ve Svatovítské uličce a spojuje Nádražní a Pražskou ulici v Mladé Boleslavi, mohou mít důvod k radosti. Stavební firma most konečně na místě instalovala. Do provozu půjde v nejbližších dnech.

Most přes Klenici už má jasné obrysy | Foto: Pavel Šubrt

Po lávce, která zde byla původně, proudily děti do přilehlé 4. základní školy. Ty v současné době ještě stále musejí chodit kolem po přilehlých mostech. Brzy se to ale může změnit. V případě, že nenastanou nečekané problémy, má být stavba dokončena ještě před koncem září. Práce měly finišovat s koncem prázdnin, aby byl most už pro první dny školy připraven a provozu schopný. Plány se ale na poslední chvíli změnily. Nepůjde už totiž pouze o lávku čistě pro pěší, nýbrž o konstrukci, na kterou bude možné vjet i automobilem. Okolní mosty totiž budou v budoucnu také potřebovat rekonstrukci. Bude tak nutné, aby byla tato stavba komplexněji využitelná. To posunulo termín asi o tři týdny a celou stavbu navíc prodražilo. „Stavba se prodražila o 200 tisíc korun, most tak vyjde na 2,9 milionu korun," uvedl náměstek primátora Jiří Bouška.

Autor: Zuzana Zelenková