Mladá Boleslav - O tom, že je most v Debři v katastrofickém stavu, se mluví už roky. Teď se konečně dočká rekonstrukce

Masarykův most v Debři | Foto: Archiv

Jednou z velkých investic, s níž boleslavský rozpočet letos počítá, je rekonstrukce zmíněného mostu.



„Vybrali jsme firmu, která most opraví za 9,3 miliónu korun. Stavba by měla být zahájena příští týden, kdy se začne s přípravou staveniště," potvrdil první náměstek primátora Jiří Bouška.



Kompletní rekonstrukce by měla trvat podle smlouvy 181 dní. „Doufáme, že to do konce listopadu bude hotové," dodal náměstek.



Samozřejmě to s sebou přinese i dopravní omezení, která se budou v průběhu prací měnit.

„V polovině června bude most uzavřen pro automobily, pěší a cyklisté po něm zatím budou moci chodit. Nicméně jak budou práce postupovat, bude nutné na nějakou dobu uzavřít most kompletně pro všechny," doplnil primátora náměstek Michal Kopal.



Původně se počítalo i s možností, že by rekonstrukce nebyla nutná, a most by se nechal v provozu pouze pro pěší a cyklisty. Nicméně se ukázalo, že zadřená ložiska při zátěži most rozpínají do břehů.



„Ten most vlastně bortí sám sebe, proto je rekonstrukce nezbytná. Až bude hotová, vrátí se tam dosavadní režim," vysvětlil Jiří Bouška.