Co Vás vedlo k tomu založit Montessori klub?

Moje díky Montessori získaná láska k dětem, jejich genialitě a potenciálu. Montessori studium a praxe, kde jsem poznala jak plně se může dítě rozvíjet podle aktuálních vývojových fází a potřeb. Zahradní Montessori klub je totiž spojení toho nejlepšího, co jsem během své praxe práce s dětmi v různých Monte i nemonte zařízeních poznala. Jednoduše vědecká komplexnost Montessori a zdravé venkovní prostředí lesních školek je podle mě ta nejlepší kombinace pro to, aby se dítě mohlo zdravě vyvíjet a rozvíjet svůj potenciál, který má každé jiný, stačí ho jen objevit a podpořit.

Jak jste se k Montessori vlastně dostala?

Úplně náhodou, kdy jsem po různých životních milnících a změnách a hledání nějakého smysluplného naplnění svého života po letech práce jako grafik zjistila, že sezení u počítače mým životním stylem rozhodně nebude. Hledala jsem něco v pohybu a po různorodých kurzech, pracích a zároveň poznání dětské psychologie skrze vlastní hlubokou psychoanalýzu mě souvislosti vnitřního a vnějšího světa zaujaly natolik, že jsem v jejich zkoumání pokračovala dál prostřednictvím Montessori. Vždycky mě bavilo se vzdělávat v různých oborech, učit se novým věcem, které mě zrovna zajímají a fascinují, různorodým dovednostem a ty prohlubovat právě tak, jak já chci a potřebuji. A bohužel, tenhle pocit mi nikdy nepřinesla škola a klasické biflování se tomu, co vám kdo určí. Navíc jsem vždycky měla problém se samozvanými autoritami.

Tady stačilo se jen začíst do základních principů Montessori a už jsem se vezla na vlně absolutní fascinace. Během studia mi Montessori odpovědělo na všechny moje dosavadní otázky ohledně dětství, lidství, společnosti a vzájemných vztahů a bylo vymalováno. Nehledě na to, že mi v jednom talentovém testu vyšlo povolání učitelka, tak jsem to pojala po svém, jako všechno, a stala se Montessori průvodcem a tam se cítím, že jsem správně.

Co Vás na Montessori nejvíce zaujalo?

Ta nekončící lavina AHA momentů, které jsem si nasála i do svého života.

To jak je Montessori krásné, úhledné, přehledné, jasné a snadné a zároveň tak propracované a vědecky ověřené, že není celostnějšího vzdělávacího přístupu. Pak je totiž škoda, že hodně často bývá nepochopeno a dehonestováno na tzv."cochcárnu" což je ale uplně mimo. Děti naopak milují a potřebují pravidla a řád, nepotřebují "zlobit" potřebují jen moci si plnit své vývojové potřeby a učit se o fungování světa, do kterého vrůstají a mít k tomu lákavé podněty a Montessori jim to všechno nabízí.

A taky to, že učení opravdu nezačíná až nástupem do školy, ale mnohem mnohem dříve, tak proč nedat dětem ty správné podněty už od narození, pak přechod do vyšších stupňů vzdělávacích institucí je plynulejší a přirozenější a samoučící návyky dávno ukotvené.

Jak funguje Váš klub?

Má vize je taková, že děti chodí do klubu prožívat a poznávat život svými smysly, prožívat a poznávat sami sebe i druhé a to všechno prostřednictvím podnětného prostředí vybaveného pomůckami a aktivitami pro naplňování vývojových potřeb a prostřednictvím mého respektujícího průvodcování a komunikace. Podle chuti se zapojují a podílejí se na zvelebování našeho společného prostoru, kde pěstujeme, prozkoumáváme přírodu a její zákonitosti a experimentujeme s udržitelnými způsoby hospodaření.

Letní provoz jsme se zájemci vymysleli čtyřhodinový dopolední od pondělí do čtvrtka. Senioři mají volný vstup a jsou srdečně vítáni pro své nepostradatelné životní i zahradní zkušenosti, klidnou povahu a milou společnost. Od září ráda dle možností a potřeb rozšířím.

Kolik dětí váš klub pojme?

Mám kapacitu pro 6 předškolních dětí, ale i školáků a domškoláků, dokážu nabídnout aktivity i hodně malým dětem, ale ty jsou radši ještě s maminkami. Možná rozšířím provoz o tzv. dílničky pro docházení maminek s batolaty, aby se seznámily s klubem, jeho prostředím, lidmi a pravidly a mohly tak lépe vplouvat do bezmaminkovské docházky.

Jak probíhala příprava klubu?

Je to víc než 3 roky, co jsem začala hledat pozemky a oslovovat obce. Obecní pozemky jsou ale rozprodané a když se něco našlo, bylo to nejasné, trvalo to a nakonec z toho sešlo. Našla jsem tedy soukromý pozemek a klub se rozhodla budovat svépomocí. K spolufinancování jsem využila možnosti založit sbírku, kde se vybralo na zahradní domek a taky aktuálně vyšel minigrant na kompostovací toaletu. Následoval asi čtvrtletní úklid a příprava pozemku, kde byla suť a nepořádek a pak montáž domku. Momentálně probíhají práce na zvelebování zázemí, které bude nadále pokračovat.

Jaká je odezva od lidí? Podíleli se nějak na přípravě?

Jsem moc ráda, že jsem mohla lidi obeznámit s tím co se tu zamýšlí díky sbírce a sociálním sítím, kde jsem tomu věnovala měsíční propagační kampaň a projekt tak dostala do povědomí a z reakcí jsem byla fakt nadšená. Ozývali se jak cizí, tak staří známí a vyjadřovali podporu a to mi dělalo velkou radost a vlévalo další elán do žil. Mnozí jsou v součinnosti doteď a vím na koho se s čím obrátit. Dokonce jsem získala milé sponzorské dary jako semínka, sazenice trvalek a dokonce montáž vrat, které do začátku dost pomůžou. Zájemci o umístění dítěte do klubu i senioři se pomalu ozývají, ale chystám se udělat ještě menší kampaň, aby se našli ti správní klienti, klub se obsadil a mohl dál fungovat.

Co plánujete do budoucna?

Další klubové aktivity budou mít za cíl zvát a stmelovat místní lidi na akce typu bazárky, swapy, workshopy, přednášky, promítání atp. Věřím, že se časem najde bohatá náplň pro místní komunitu, že se od sebe budeme rádi vzájemně učit a inspirovat a že nám tu spolu bude všem příjemně.

| Video: Youtube