Mladá Boleslav - Monika Vitásková vystupovala s mladoboleslavskou taneční skupinou Country Live od 2. třídy základní školy. Protože dívky, se kterými dříve tančila, už studují na vysokých školách, nebo dokonce pracují, rozhodla se vyzkoušet sólový tanec a tancování se nevzdat.

Na Berlin Open 2014 byla podle Moniky (na snímku vlevo dole) skvělá atmosféra. | Foto: Archiv Moniky Vitáskové

Z mezinárodních závodů v Berlíně naposledy přivezla bronzovou medaili. A to i přes to, že se tanci také věnuje vedle studia a práce.



Jak dlouho už se sólovému tanci věnujete?

Začínám třetí rok. S holkama z Country Live už se nám nějak nedaří scházet a tak je to dobrá náhrada.

A kolegyně vaše osamostatnění vnímají jak?

Obdivují mě, ale žádná se ke mně bohužel nepřipojila.

V jakém tanci jste se účastnila Berlin Open 2014?

V line dance. Začínala jsem sice s country tancem, ale pak jsem se rozhodla od Country Live trhnout a začít tančit sólo. Line dance je právě o tom, že člověk tančí sám. Naučí se choreografii o pár krocích, přidá vlastní prvky a pak už se jen předvádí porotě.

Line dance, to zní netypicky. Kde se dá s takovým tancem začít?

Já se k tomu dostala přes holky z České Lípy, které taky tančily country. Právě u nich probíhal workshop, kde jsem si to poprvé vyzkoušela pod vedením Toma Dvořáka, který je největším propagátorem line dance u nás. V ČR se tančí v Písku, České Lípě, Ivančicích a tady. V současnosti se trénuji sama. Naštěstí máme poměrně velký obývák a také mi vychází vstříc Iva Kollinová, ředitelka 9. základní školy, kde můžu trénovat. Snažím se aspoň třikrát týdně.

Odkud jste se na mistrovství kvalifikovala? Probíhají v line dance závody i u nás?

V Písku. Jde o kvalifikační soutěž na mistrovství světa, stejně jako v případě Berlin Open. I v Písku se účastnítanečníci z několika dalších evropských zemí. Kvalifikovat se na berlínské závody není ale v základní kategorii nutné. Ten závod je otevřený.

O jak velké závody v Berlíně šlo?

Zúčastnilo se jich asi 300 lidí z celé Evropy, pochopitelně rozdělených do kategorií podle věku a výkonnosti. Já jsem soutěžila v základní kategorii Social. Nastoupila jsem proti šesti Němkám a skončila na 3. místě. V této kategorii se tančí tři tance. Hudba i základní kroky jsou společné. V mojí kategorii se ale především hodnotí výraz a kroky. Jde o začátečnickou kategorii. To v té vyšší, Newcomer, už se tančí šest tanců a technika má velkou váhu. Dané jsou i kostýmy. Například na waltz musí mít dívky šaty, kluci černé kalhoty, košili a klobouk.

Waltz? Takže line dance není jen o country?

Vůbec ne, Základ si bere z řady tanců. To je česká specialita, že line dance vypadá tak, jak vypadá. Tom Dvořák se právě snaží o to, aby český line dance vypadal stejně jako ten světový. Na ty naše lajny všude koukají s otevřenou pusou a říkají si, co jsme si to vymysleli. Tanec plný skoků, co má blíže k aerobiku, než k tanci, je česká specialita.

Jak tedy vypadá světový line dance?

Hodně se používá celé tělo, především ruce. Ten český je specifický v tom, že se hýbou nohy, ale horní polovina těla zůstává rovná.

Co vás na sólo tanci baví víc?

Pohání mě to, že jsem sama za sebe. Vím, že za chyby i úspěch může jen já sama. To se mi líbí. Ve skupině se toho dá spousta schovat.

Byla v Německu dobrá atmosféra, nebo snad napětí?

Všichni byli strašně ochotní, poradili, pomohli. Žádná rivalita. A to i mimo závodní halu. Například při hledání hotelu nám strašně ochotně poradili v nějaké restauraci. To se tady tak často nevidí.

Máte na nejbližší období nějaké taneční cíle?

Chtěl bych vyhrát první místo v té mé začátečnické kategorii a pak postoupit na vyšší úroveň. V listopadu se chystám opět na Czech Open do Písku. A do toho píšu bakalářskou práci.