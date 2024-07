/FOTO, VIDEO/ Pro někoho klukovská vášeň, pro jiné cesta na mistrovství světa. Modeláři z Bakova nad Jizerou se se svými loďmi vydají do maďarského Sarkádu, kde se pokusí zaútočit na bednu vítězů a porazit tak mezinárodní konkurenci.

Většinu volného času tráví tvorbou modelů lodí, poté si užívají víkendy v přírodě, kdy na vodních plochách bojují o vítězství. Na první pohled se to může zdát jako relax, ale stojí za tím spoustu práce. Ta se však vyplatila bakovským modelářům, kteří se se svým koníčkem dostávají na přední příčky i v mezinárodních soutěžích.

Závody modelů plachetnic | Video: se svolením Petra Lukeše

Na mistrovství světa, které se koná 16. až 24. července, se bude závodit s radiem řízenými maketami skutečných lodí, jak motorových, tak plachetních. „V kategoriích této sekce se závod skládá ze dvou částí – hodnocení přesnosti, shodnosti makety s předlohou a jízdní zkoušky radiem řízeného modelu na vodě, zaměřené více na přesnost než rychlost,“ uvedl Stanislav Jakeš, jeden z bakovských závodníků. Sekce lze rozdělit na F2, kdy si modelář získává stavební podklady a materiál sám a F4, kdy je základem stavebnice makety dostupná na běžném trhu.

Do závodu se kvalifikovali tři senioři, kteří budou soutěžit s modely ze stavebnic, dva budou bojovat o vítězství i s plachetnicemi. „Na mistrovství světa odjíždíme dva senioři Tomáš a Stanislav Jakeš a bereme s sebou juniora Daniela Matunu, pro kterého to bude první MS. Kromě něj se ještě postaráme o tři juniory z klubu Admirál Jablonec nad Nisou,“ upřesnil Stanislav Jakeš. Cesta na mistrovství světa je klikatá, předchází mu národní mistrovství České republiky, které se skládá ze šesti závodů. Prvních pět vítězů získává nominaci do reprezentačního týmu.

Bakovští modeláři za sebou mají velmi úspěšnou historii v českých závodech. Stanislav Jakeš od roku 2017 obsazuje první místa v kategoriích F4-B a F4-C, na druhém místě se obvykle drží i Tomáš Jakeš, který je úspěšný také s maketovými plachetnicemi. Na stupně vítězů dosáhli i ostatní členové, mezi něž patří Jiří Bilina, Ondřej Šmejkal, Michal Jakeš, Nikola Holá, Dan Matula nebo Emil Sova.

Kromě českých závodů jsou úspěšní i za hranicemi. Minulá mistrovství světa i Evropy přinesla týmu několik medailí. Tomáš Jakeš se od roku 2015 vždy vrací s bronzovou medailí z různých kategorií, Stanislav Jakeš přivezl v roce 2016 z Petrohradu zlatou medaili a titul Mistra Evropy. Nyní doufají, že si opět přivezou medaile z Maďarska.

Klub Fregata KLoM ČR Bakov nad Jizerou momentálně čítá 12 členů. Každý z nich tvoří modely sám za sebe, společně poté jezdí na soutěže a jednou za dva roky pořádají Mistrovství České republiky v areálu VČAS v Bakově nad Jizerou. Zájemci se mohou podívat na závody modelů například 3. srpna v Letkově u Plzně nebo 6. až 8. září v Jablonci nad Nisou.