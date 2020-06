Už nyní je jasné, že se neodehraje oblíbený benátecký tábor v Okrouhlíku. Podle hlavního vedoucího Jana Dibitanzla by bylo nezodpovědné, kdyby v současné situaci proběhl. Tábor se za normálních okolností odehrává v lese, je příměstský, ale děti tam mají zároveň možnost přespání ve stanech. „Budeme se na děti těšit v příštích letech,“ připomněl Dibitanzl.

Stejně dopadl i další oblíbený tábor, který pořádá Tělovýchovná jednota Sokol Kopidlno. Podle vedoucího Milana Šaflera bylo sice uvolněno pořádání prázdninových táborů, současně však byly vyhlášeny ministerstvem zdravotnictví takové podmínky, jejichž splnění by v táborových podmínkách znamenalo velký zásah do jeho organizace.

Děti musí být například rozděleny do skupin, které by neměly přicházet vzájemně do kontaktu, odděleně se stravovat. Prostory jídelny by se přitom měly po po každé skupině dezinfikovat. Speciální podmínky platí také pro přípravu jídel. A přidávají se další omezení.

Rodiče si ale zoufat nemusí. Stále jsou totiž tábory, které pořadatelé nevzdali. Dokonce ještě zbývají volná místa.

Volná místa ještě jsou

S prázdninovými tábory stále počítá Dům dětí a mládeže Mladá Boleslav. „Táborů máme kolem třiceti a rušili jsme pouze putovní vodácký tábor. To se zatím podle názoru hygienika nedoporučuje,“ uvedla ředitelka Domu dětí a mládeže Alena Holíková. Děti totiž při vodáckém táboře spí v kempech, kde by riziko mohlo být vyšší.

Tábory, které dům dětí a mládeže pořádá, jsou velmi oblíbené. A ačkoli se tentokrát několik dětí odhlásilo, není nouze o náhradníky. Pár volných míst by se ovšem ještě našlo.

Pro pořadatele jsou ostrá hygienická nařízení při táborech náročná, zejména odehrávají-li se pobyty například v chatičkách v lese.

„U putovních táborů jsme najali pracovníka, který bude mít na starosti úklid, bude permanentně uklízet jídelnu, sprchy, toalety, ubytovací zařízení, úklidu se bude věnovat výrazně více péče než obyčejně,“ vysvětlila Holíková.

Koronaviru navzdory se odehraje také příměstský tábor v Městském bazénu Mladá Boleslav, který se stejně jako každý rok těší velkému zájmu. Potvrdil to ředitel bazénu Aleš Macoun.