Na lavičku přispělo 58 dárců, jednotlivců a místních firem. Ve výsledku se v rámci sbírky vybralo 258 540 korun, přičemž náklady na samotnou lavičku představují 250 tisíc. Zbývající náklady na osazení a vkusnou úpravu prostranství, do něhož bude lavička zasazena, uhradí město. „Na začátku jsme si kladli otázku, zda by Hradišťáci Lavičku Václava Havla ve městě vlastně chtěli. Prostřednictvím sbírky jsme jim dali možnost tuto vůli vyjádřit. To, že jsme se na ni po tisícovkách, po stovkách složili, považuji za mimořádně cenné. Bude to takové naše malé Národní divadlo, Hradiště sobě,“ glosuje starosta Ondřej Lochman. Lavička Václava Havla by v Mnichově Hradišti měla být umístěna na podzim.

Sbírka byla vyhlášena ve spolupráci s webem darujme.cz v předvečer 17. listopadu 2020. Zprvu příspěvky přibývaly rychle, ale frekvence se postupem času snižovala. A tak sbírka trvala ještě po celý rok 2021. S blížícím se výročím 10 let od Havlova úmrtí však patrně vykonaly své vzpomínky a emoce. Cílové částky se podařilo dosáhnout v listopadu 2021 a bylo rozhodnuto, že Lavička Václava Havla v Mnichově Hradišti bude.

Radnice oslovila Dagmar Havlovou, která osobně každou Lavičku Václava Havla schvaluje, a získala její požehnání. „Přeji občanům i návštěvníkům vašeho města, aby pro ně nové místo bylo inspirující, aby je podněcovalo k vyjádření i naslouchání myšlenek a názorů, k setkávání a toleranci,“ vzkázala Havlová.

Koncept Lavičky Václava Havla, dvě kovová zahradní křesla spojená s kulatým stolem, jehož středem prorůstá lípa, vytvořil architekt a designér Bořek Šípek, někdejší hlavní architekt Správy Pražského hradu. Instalace je symbolem dialogu a ochoty sednout si spolu k jednomu stolu a diskutovat. Dosud bylo po světě umístěno více než 40 Laviček Václava Havla, první v roce 2013 ve Washingtonu D.C.