Mnichovo Hradiště zaplaví liazky. Připomenou výročí slavných náklaďáků

/FOTOGALERIE/ Symbolickou tečkou za sedmdesát let trvající existencí Liazu v Mnichově Hradišti byl sice loňský odstřel komína továrny, sláva liazek tím ale nepohasla. Do města se na jaře vrátí, alespoň na jeden den. Dorazit by tam mělo sedmdesát liazek všech modelových řad.

Poslední přehlídka liazek se v Mnichově Hradišti uskutečnila v září 2017 v rámci Sousedských slavností. | Foto: Vladislav Fanta