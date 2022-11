„Novostavba by měla vzniknout v jihozápadní části pozemku stávajícího školního areálu. Stavbou nového křídla vyřešíme kapacitní otázku školy a výstavbou sportovní haly, která bude sloužit výuce i sportovním klubům a veřejnosti, vznikne důstojný nový prostor určený pro sportování i velké školní akce. Práce budou rozděleny do několika etap, a to tak, aby bylo možné jednotlivé stavby financovat z dotačních programů,“ vysvětil místostarosta Ondřej Lochman.